สลด! หนุ่ม 23 ขี่บิ๊กไบค์เสียหลักตกแอ่งริมถนนดับคาที่ คาดถุงขนมปลิวบังตา กล้องวงจรปิดจับนาทีวิกฤต

สระบุรี – เกิดอุบัติเหตุเศร้าสลด ชายหนุ่มวัย 23 ปี ขี่รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์เสียหลักพุ่งตกแอ่งน้ำริมถนน เสียชีวิตคาที่ เบื้องต้นคาดถุงพลาสติกใส่ขนมปลิวขึ้นมาบังหน้า ทำให้มองไม่เห็นทาง ขณะเจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดอย่างละเอียด
วันนี้ ( 16 ม.ค.) ร.ต.อ.นวศรณ์ ไกรยะแจ่ม ร้อยเวรสอบสวน สภ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี รับแจ้งเหตุรถจักรยานยนต์พลิกคว่ำด้วยตนเอง มีผู้เสียชีวิต 1 ราย บริเวณใกล้ปั๊มน้ำมันตาบุญ ถนนสาย 4 เขาสูง หมู่ 1 ต.พุคำจาน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี จึงรุดตรวจสอบพร้อมอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู
ในที่เกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ ยามาฮ่า MT-09 สีดำ ทะเบียน 6 ขย 4067 กรุงเทพมหานคร พลิกตะแคงอยู่ในแอ่งน้ำ สภาพด้านหน้าพังเสียหาย ถังน้ำมันบุบ ห่างออกไปประมาณ 10 เมตร พบร่างผู้เสียชีวิต ทราบชื่อ นายศุภากร แป้นโก๋ อายุ 23 ปี ผู้ขับขี่รถคันดังกล่าว มีบาดแผลรุนแรงบริเวณศีรษะ
ต่อมา น.ส.เอ (นามสมมุติ) แฟนสาวของผู้เสียชีวิต เดินทางมาถึงที่เกิดเหตุ หลังทราบข่าว เมื่อเห็นสภาพแฟนหนุ่มถึงกับร้องไห้คร่ำครวญ เรียกชื่อผู้เสียชีวิตตลอดเวลา ระบุพยายามติดต่อฝ่ายชายตั้งแต่ช่วงเช้าแต่ไม่สามารถติดต่อได้ ทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้า
จากการสอบสวนเบื้องต้นของตำรวจและสอบถามพยานในพื้นที่ ทราบว่า ผู้เสียชีวิตขี่รถจักรยานยนต์ออกจากห้องพักไปซื้อขนมขบเคี้ยว ระหว่างขี่รถกลับ ถุงพลาสติกที่ใส่ขนมซึ่งมีเมล็ดทานตะวัน 1 ซอง และปลาหมึกแผ่น 1 ซอง เกิดปลิวขึ้นมาปิดใบหน้า ทำให้มองไม่เห็นทาง ประกอบกับอาจใช้ความเร็ว ส่งผลให้รถเสียหลักพุ่งตกลงไปในแอ่งน้ำริมถนน
นายแบงค์ ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ เล่าว่า ขณะทำงานอยู่บริเวณโรงหมู เห็นรถจักรยานยนต์พุ่งมาด้วยความเร็ว และเห็นถุงขนมปลิวปิดหน้า ก่อนที่รถจะเสียหลักตกลงข้างทาง เมื่อลงไปดูพบว่าผู้ขับขี่ไม่หายใจแล้ว
อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ตำรวจจะตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดเพิ่มเติม และสอบปากคำพยานแวดล้อม เพื่อสรุปสาเหตุที่แท้จริง และดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป