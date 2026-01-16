ตม.ชลบุรีสนธิกำลัง ตร.ทท.ลุยตรวจแคมป์คนงานต่างด้าวขนาดใหญ่ใน อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

ศูนย์ข่าวศรีราชา - ตม.ชลบุรีสนธิกำลัง ตร.ทท.ลุยตรวจแคมป์คนงานต่างด้าวขนาดใหญ่ในซอยเทพประสิทธิ์ และย่านจอมเทียน อ.บางละมุง จ.ชลบุรี พบแรงงานเมียนมา-กัมพูชารวมกว่า 500คน กระทำผิดกฏหมายกว่า 200 คน
วันนี้ (16 ม.ค.) พ.ต.อ.นภัสพงษ์ โฆษิตสุริยมณี ผกก.ตม.ชลบุรี ได้ สังการให้ พ.ต.ต.กิตติภัทร หงษ์ชูเวช สว.ตม.ชลบุรี และ ร.ต.อ.วิรัช ปัฏธรรมวงศ์ รอง สว.ตม.ชลบุรี บูรณาการการทำงานร่วมตำรวจท่องเที่ยว ภายใต้การนำของ พ.ต.ต.สมชนก ชัยประเสริฐสกุล สว.กก.2 บก.ทท.1 สนธิกำลังเจ้าหน้าที่กว่า 50 นาย เข้าปิดล้อมและตรวจค้นแคมป์คนงานก่อสร้าง ย่านเทพประสิทธิ์และจอมเทียน จำนวน 2 จุด เพื่อปราบปรามแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ตามนโยบายสำคัญของ พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
จากการเข้าตรวจค้นแคมป์ขนาดใหญ่ทั้ง 2 แห่ง พบแรงงานชาวกัมพูชาและเมียนมารวมกว่า 500 คน เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการคัดแยกแรงงานตามเพศและสัญชาติ เพื่อตรวจสอบเอกสารประจำตัว การแจ้งที่พักอาศัย และความถูกต้องของนายจ้างตามกฎหมาย
พบการกระทำผิดฐานไม่แจ้งที่พักอาศัยตามมาตรา 38 จำนวนกว่า 200 ราย ไม่รายงานตัวตามกำหนด 90 วัน จำนวน 6 ราย และทำงานผิดนายจ้าง จำนวน 7 ราย แต่ไม่พบผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย หรือผู้มีสถานะอยู่เกินกำหนดอนุญาต (โอเวอร์สเตย์)
ปฏิบัติการดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่กำชับให้มีการบุกปิดล้อมตรวจค้นกลุ่มเป้าหมายแรงงานต่างด้าวและกลุ่มอาชญากรข้ามชาติอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือน เพื่อป้องกันการกระทำผิดกฎหมาย และการแฝงตัวก่ออาชญากรรมในประเทศไทย
ซึ่งที่ผ่านมา ตม. ชลบุรีได้สนธิกำลังร่วมกับตำรวจท่องเที่ยว ออกปฏิบัติการตรวจค้นแคมป์แรงงาน ผับ บาร์ และสถานประกอบการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อปราบปรามการทำงานผิดกฎหมาย การลักลอบค้าประเวณีของชาวต่างชาติ และความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะยังคงเดินหน้าปฏิบัติการเชิงรุกตามนโยบายอย่างเข้มข้นต่อไป.