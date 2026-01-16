xs
วิถีชาวบ้านดักกุ้งฝอย ช่วงน้ำลด สร้างรายได้เสริมไม่ต้องลงทุน กก.ละ 100–150 บาท

โดย: ผู้จัดการออนไลน์



อ่างทอง – ช่วงฤดูน้ำลด ชาวนาในท้องทุ่งตำบลบางจัก อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นดักกุ้งฝอยตามคันนาและแหล่งน้ำธรรมชาติ สร้างรายได้เสริมโดยไม่ต้องลงทุนเพิ่ม นำเงินไว้เป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัว และเป็นค่าน้ำมันสำหรับการทำนา

วันนี้ ( 16 ม.ค.) ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ท้องทุ่งนาบางจัก พบชาวบ้านและชาวนาออกดักกุ้งฝอยตามคันนา บึง และหนองน้ำ หลังระดับน้ำเริ่มลดลง ซึ่งเป็นช่วงที่กุ้งฝอยตามธรรมชาติชุกชุมเป็นจำนวนมาก สามารถจับขายได้ในราคากิโลกรัมละ 100–150 บาท หากเป็นช่วงกุ้งไม่มาก ราคาสูงถึงกิโลกรัมละ 200 บาท

นายชาญ ใจสนิท อายุ 60 ปี ชาวบ้านในพื้นที่ เล่าว่า ตนมีอาชีพทำนาและทำสวน เมื่อเข้าสู่ช่วงหัวน้ำลง พื้นที่นาที่เคยถูกน้ำท่วมจะมีกุ้งฝอยอาศัยอยู่จำนวนมาก จึงใช้เวลาว่างดักกุ้งฝอยเป็นอาชีพเสริม บางส่วนนำไปประกอบอาหารในครัวเรือน ที่เหลือนำไปขายเป็นรายได้เสริม ใช้เป็นค่าน้ำมันและค่าใช้จ่ายระหว่างฤดูทำนา

สำหรับวิธีการดักกุ้งฝอย ชาวบ้านจะใช้ลอบดักปลาที่มีอยู่แล้ว นำตาข่ายพลาสติกตาถี่มาเสริมโดยรอบ จากนั้นนำลอบไปวางไว้กลางทุ่งนาหรือบริเวณทางน้ำไหลในช่วงเย็น และมาเก็บในช่วงเช้า กุ้งฝอยจะไหลมาตามกระแสน้ำและเข้าไปติดอยู่ภายในลอบ

เมื่อเก็บลอบขึ้นมาแล้ว จะนำกุ้งฝอยเทใส่ถังพลาสติก ทำความสะอาดและคัดแยก โดยปลาเล็กปลาน้อยที่ยังมีชีวิตจะปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ ส่วนปลาที่ตายจะนำไปประกอบอาหารหรือจำหน่ายได้อีกทางหนึ่ง สะท้อนวิถีชีวิตชาวนา ที่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน

นอกจากนี้ กุ้งฝอยยังเป็นวัตถุดิบยอดนิยมในครัวเรือน เมนูเด็ดของชาวบ้าน ได้แก่ กุ้งทอด กุ้งเต้น แกงส้ม และพล่ากุ้ง สร้างทั้งรายได้และอาหารบนโต๊ะของครอบครัวในช่วงฤดูน้ำลดได้อย่างพอเพียง










