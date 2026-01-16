แม่โพสต์ถาม ผบ.ตร.ยังอยากพบครอบครัว “น้องเมย” อยู่หรือไม่หลังข้ามปีก็ยังไม่มีโอกาสได้เจอ

ศูนย์ข่าวศรีราชา - แม่น้องเมย ส่งสารถึง ผบ.ตร.ยังอยากพบครอบครัว “น้องเมย” อยู่หรือไม่ หลังเคยให้สัมภาษณ์นักข่าวว่าอยากเจอ ผ่านนานข้ามปีวันนี้ก็ยังไม่มีทีท่าได้เข้าพูดคุย กรณีตั้งข้อสงสัยเหตุรุ่นพี่ทำร้ายลูกชายจนเสียชีวิต แต่ยังรับราชการตำรวจได้หรือไม่
เมื่อวันที่ 15 ม.ค.ที่ผ่านมา นางสุกัลยา ตัญกาญจน์ แม่ นรต.ภัคพงค์ ตัญกาญจน์ ที่เสียชีวิตในโรงเรียนเตรียมทหารเมื่อเดือน ต.ค.2560 ได้โพสต์เฟซบุ๊กระบุข้อความ “สถานการณ์บ้านเมืองเริ่มสงบ ผบ.ตร.สตช.” ท่านยังอยากจะพบครอบครัวน้องเมย อยู่อีกหรือไม่ ..!? (ท่านเคยให้สัมภาษณ์นักข่าว ว่าอยากพบ) ครอบครัวยินดี และพร้อมเสมอค่ะ
โดยภายหลังโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ พบว่ามีชาวเน็ตแห่เข้ามาให้กำลังใจเป็นจำนวนมาก พร้อมขอให้ครอบครัวสู้ๆ นั้น
วันนี้ ( 16 ม.ค.) ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจาก นางสุกัลยา ว่านับตั้งแต่เดือน ก.ค.2568 ที่ผ่านมาที่ ผบ.ตร.เคยให้สัมภาษณ์กับนักข่าวว่าอยากพบครอบครัวของตนเอง แต่จนถึงปัจจุบันก็ยังไม่เคยได้รับการติดต่อให้เข้าพบ แม้ว่าที่ผ่านมาทางครอบครัวจะได้ทำหนังสือเพื่อขอเข้าพบไปแล้วถึง 2 ครั้ง เพื่อติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับการพิจารณากรณีรุ่นพี่ ที่ปัจจุบันมีตำแหน่ง ร.ต.ท. ซึ่งถูกศาลศาลฎีกาพิพากษาว่ามีความผิดทำร้าย "นัองเมย" จนเสียชีวิต และพิพากษษให้จำคุก4 เดือน 16 วัน แต่รอลงอาญา 2ปี ว่ายังมีคุณสมบัติที่จะรับราชการได้หรือ
โดยยืนยันว่า ครอบครัวของตนเองรู้จักกาละเทศะเป็นอย่างดี เพราะในครั้งที่เมื่อบ้านเมืองเกิดความตึงเครียดเรื่องสถานการณ์ชายแดน ก็ไม่คิดที่จะเดินหน้าทวงถามความยุติธรรมให้กับลูกชายแต่ก็ได้รอคอยว่าจะได้รับการติดต่อให้เข้าพบ ผบ.ตร.มาตลอดเวลา กระทั่งในวันนี้เมื่อสถานการณ์คลี่คลาย จึงอยากที่จะขอเข้าพบอีกครั้ง