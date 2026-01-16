(คลิป)โคราชระทึกอีก! รถบรรทุกน้ำมันชนท้ายรถเทรลเลอร์ไฟลุกท่วม ทางขึ้นเขาวังน้ำเขียวถนน 304 เจ็บ 1 ราย

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา- โคราชระทึกอีกแล้ว! เกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกน้ำมันชนท้าย รถเทรลเลอร์บรรทุกกระดาษ ไฟลุกท่วม บนถนน 304 ช่วงทางขึ้นเขา อ.วังน้ำเขียว จุดโค้งวนศาสตร์ บาดเจ็บ 1 ราย
วันนี้ (16 ม.ค.69) เมื่อเวลา 10.30 น. หน่วยกู้ภัยมูลนิธิพุทธธรรมการกุศล (ฮุก 31) นครราชสีมา จุด อุดมทรัพย์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ได้รับแจ้งมีอุบัติเหตุรถเทรลเลอร์บรรทุกน้ำมันชนท้ายรถเทรลเลอร์บรรทุกกระดาษ ที่ถนนทางหลวงหมายเลข 304 สายราชสีมา-กบินทร์บุรี หลัก กม.ที่ 243 บริเวณขึ้นเขาวังน้ำเขียวโค้ง หน้าสถานีวิจัยและฝึกงานนิสิตคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บ้านห้วยน้ำเค็ม ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา เกิดไฟลุกท่วมรถบรรทุกน้ำมันอย่างรุนแรง มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 1 ราย แต่โชคดีที่เป็นรถเปล่าจึงไม่เกิดเหตุร้ายมากกว่านี้
รถดับเพลิง อบต.อุดมทรัพย์ และอบต.ภูหลวง จำนวน 2 คัน ได้ใช้น้ำและโฟมฉีดสกัดเพลิงใช้เวลานานกว่า 30 นาที จึงสามารถระงับเพลิงได้ จากเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้รถที่จะมุ่งหน้าไป กบินทร์บุรี ติดขัดยาวเหยียดหลายกิโลเมตร ตำรวจ สภ.อุดมทรัพย์ต้องเร่งเคลียร์พื้นที่เพื่อเปิดการจราจรโดยเปิดช่องทางพิเศษให้รถวิ่งสวนเลนกันได้โดยใช้เวลากว่า 1 ชั่วโมง จึงสามารถเปิดการจราจรได้
จากการสอบสวนคนขับรถบรรทุกน้ำมันที่ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะเล่าให้ ตำรวจ สภ.อุดมทรัพย์ ทราบว่า ตนกลับจากส่งน้ำมันให้กับสถานีบริการน้ำมัน ที่ จ.ขอนแก่น และกำลังขับรถเปล่ากลับไปรับน้ำมันอีกที่ คลังน้ำมัน จ.ระยอง เมื่อรถวิ่งมาถึงที่เกิดเหตุเป็นทางโค้งขึ้นเขามีรถเทรลเลอร์บรรทุกกระดาษเต็มคันรถวิ่งอยู่ด้านหน้าตนเบรครถไม่อยู่ จึงเสียหลักพุ่งชนท้ายรถบรรทุกกระดาษอย่างรุนแรงเป็นเหตุให้มีเพลิงลุกไหม้เสียหายดังกล่าว ส่วนรถบรรทุกกระดาษด้านท้ายและล้อรถเสียหายไม่มาก