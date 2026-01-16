ชาวชุมชนประมงลำปางผุดเมนูทองม้วน-แซนวิชปลานิล ของว่างสุดอร่อยดีต่อสุขภาพ

ลำปาง-กรมประมงจัดงานเชิงรุกที่ลำปาง พบกลุ่มประมงท้องถิ่นต่อยอดอาหารจากปลานิลไปทำขนมขบเคี้ยวเพื่อสุขภาพ ทั้งทองม้วนจากปลานิล "ทองมัจฉาเริงร่า" หรือ "แซนวิชปลาปยอง" รวมทั้ง "มินิก้อนมัจฉาฯ" ปรุงจนชิมไม่ทัน
กรมประมงได้จัดโครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในพื้นที่ จ.ลำปาง ณ หอประชุมเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยในส่วนของสำนักงานประมง จ.ลำปาง ได้ร่วมจัดนิทรรศการปลานิล เครื่องมือประมง และจัดแสดงหรือออกบูธผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าประมงมูลค่าสูง ตามนโยบายสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง
โดยนายสุธรรม ลิ่มพานิช ประมง จ.ลำปาง ได้มอบหมายให้ น.ส.ภา อุดร หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง นำเสนอหรือโชว์เมนูอาหารที่ปรุงจากปลานิลโดยกลุ่มองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น (บ้านหนองร่อง) อ.เมืองลำปาง ซึ่งได้นำปลานิลมาปรุงเป็นทั้งอาหารคาวและของว่าง โดยกรณีอาหารคาวได้นำปรุงเป็นปลานิลแดดเดียว ใส้อั่วปลา ปลาส้มสมุนไพร ปลาหยอง ฯลฯ ล่วนของว่างพบว่าได้มีการนำเนื้อปลานิลมาปรุงเป็นเป็นแผ่นคล้ายแผ่นทองม้วนซึ่งตามปกติจะเป็นการนำแป้งมาเป็นส่วนผสมหลัก แต่กลุ่มองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น (บ้านหนองร่อง) ได้นำเนื้อปลานิลมาเป็นส่วนผสมหลักแทน ซึ่งทำให้ได้รสชาติที่กลมกล่อม ถูกปากและยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพ มีการนำเอาแผ่นปลานิลมาจัดทำเป็นเมนูและตั้งชื่อต่างๆ เช่น ทองม้วนเรียกเป็น “ทองมัจฉาเริงร่า” หรือหากทำเป็นแซนวิชเรียก “แซนวิชปลาหยอง” รวมทั้งยังมี “มินิก้อนมัจฉาเริงร่า” แต่ละเมนูสมารถรับประทานเป็นของว่างพร้อมกับเครื่องดื่ม เช่น ชา กาแฟ เครื่องดื่มร้อน ฯลฯ ได้อย่างลงตัว
เมนูทั้งหมดมีที่มาจากการที่สำนักงานประมง จ.ลำปาง ได้ส่งเสริมให้เกษตรกรได้เลี้ยงปลานิลตามโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงนำปลานิลที่ได้รับพระราชทานมาจากประเทศญี่ปุ่นและนำมาพัฒนาสายพันธุ์ (นิลจิตรลดา) ก่อนแจกจ่ายให้ประชาชนได้นำไปเลี้ยงเพื่อเป็นแหล่งโปรตีน สร้างอาชีพ และความมั่นคงทางอาหาร ซึ่งพบว่าปลานิลได้กลายเป็นปลาเศรษฐกิจสำคัญของไทย เลี้ยงง่าย โตเร็ว ปัจจุบันพบได้ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ทางกลุ่มองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น (บ้านหนองร่อง) จึงได้ต่อยอดและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยคิดค้นเมนูอาหารที่มีความหลากหลายขึ้นมาดังกล่าว
นางสุณีย์ ยศตื้อ ประมงอำเภอเมืองลำปาง นางกัญจ์วิภา ปิงวัง หรือแม่หลวงปลา เกษตรกรในกลุ่มองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น (บ้านหนองร่อง) ผู้คิดสูตรอาหารจากปลานิล ได้ทำการปรุงเมนูจากปลานิลดังกล่าวให้ผู้เดินทางไปร่วมงานได้ชิม ซึ่งผู้ที่ได้ชิมทั้งหมดต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามีความเอร็ดอร่อยเป็นอย่างมาก โดยปลานิลให้รสชาติที่กลมกล่อม ไม่หวาน มีความมันแต่ไม่คาว ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามและสั่งซื้อได้ที่องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น (บ้านหนองร่อง) หรือประสานผ่านสำนักงานประมง จ.ลำปาง โทรศัพท์ 054-265070 ได้ในวันและเวลาราชการ.