แพลงก์ตอนบลูมบุกชายหาดชะอำ น้ำทะเลเขียวตลอดแนว จนท.ยันไม่อันตราย วอน นทท.อย่าตื่นตระหนก

เพชรบุรี - เกิดปรากฏการณ์แพลงก์ตอนบลูม ชายหาดชะอำ–บ่อใหญ่ น้ำทะเลเปลี่ยนเป็นสีเขียวเข้มตลอดแนว เจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบคุณภาพน้ำ ยืนยันอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เล่นน้ำได้ตามปกติ คาด 2–3 วันกลับสู่ภาวะปกติ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เย็นวันนี้( 15 ม.ค.) บริเวณชายหาดชะอำ อำเภอชะอำ และชายหาดบ้านบ่อใหญ่ ตำบลบางเก่า อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เกิดปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนเป็นสีเขียวเข้มตลอดแนวชายฝั่ง สร้างความสนใจให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่
นายณรงค์ฤทธิ์ เลิศเกษตรวิทยา นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างเร่งด่วน พบว่าบริเวณชายหาดชะอำฝั่งทิศใต้มีน้ำทะเลสีเขียวขุ่นเป็นระยะทางประมาณ 1.5 กิโลเมตร และชายหาดบ้านบ่อใหญ่ประมาณ 1 กิโลเมตร โดยมีตะกอนสีเขียวถูกคลื่นซัดขึ้นมาเกยชายฝั่งตลอดแนว
จากการสังเกตในพื้นที่ พบว่าน้ำทะเลมีสีเขียว แต่ไม่มีกลิ่นเหม็น และยังมีนักท่องเที่ยวจำนวนหนึ่งลงเล่นน้ำตามปกติ เจ้าหน้าที่จึงชี้แจงว่าเหตุการณ์ดังกล่าวคือปรากฏการณ์ “แพลงก์ตอนบลูม” (Plankton Bloom) หรือปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสี ซึ่งเกิดจากการเจริญเติบโตและเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็วของแพลงก์ตอนพืช เมื่อมีปริมาณมากจึงทำให้น้ำทะเลเปลี่ยนเป็นสีเขียว ถือเป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติ และไม่เป็นอันตรายต่อประชาชนและนักท่องเที่ยว
ด้านเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน เปิดเผยว่า ได้ทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำเบื้องต้น ทั้งค่าความเป็นกรด-ด่าง ความเค็ม ปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ และอุณหภูมิน้ำ พบว่าค่าต่าง ๆ อยู่ในเกณฑ์ปกติ และเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลเพื่อการสันทนาการ
นอกจากนี้ ยังได้เก็บตัวอย่างน้ำและแพลงก์ตอนพืชสีเขียว ส่งตรวจวิเคราะห์เพิ่มเติมที่ศูนย์วิจัยฯ เพื่อระบุชนิดของแพลงก์ตอน และติดตามการแพร่ขยายของการบลูมอย่างใกล้ชิด เบื้องต้นยืนยันว่าประชาชนสามารถลงเล่นน้ำทะเลได้ตามปกติ แต่อาจมีการระคายเคืองเล็กน้อยในผู้ที่มีอาการแพ้ง่าย
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ขอให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวไม่ต้องตื่นตระหนก เนื่องจากเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่สามารถเกิดขึ้นได้ตามฤดูกาล และคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 2–3 วัน ก่อนที่สภาพน้ำทะเลจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติตามธรรมชาติ