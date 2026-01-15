ผบ.นย.ตราด แจงเหตุชาวจีนรื้อลวดหนามในพื้นที่บ้านทมอดา เพราะหวั่นเขมรดอดขโมยของในร้าน

ตราด -ผบ.นย.ตราด แจงเหตุ ชาวจีน รื้อลวดหนามหีบเพลงหน้าร้านในพื้นที่บ้านทมอดาออก เพราะหวั่นชาวเขมรดอดขโมยสินค้า ล่าสุด จนท.เข้าทำความใจพร้อมขยับลวดหนามให้กั้นบริเวณด้านหลังร้านแทน ก่อนจัดกำลังคุมเข้ม
จากกรณีที่มีผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ Thol Ben ซึ่งเป็นชาวบ้านในพื้นที่บ้านทมอดา ต.เวียงเวล อ.เวียงเวล จ.โพธิสัตว์ ประเทศกัมพูชา ได้ทำการไลฟ์สดขณะชาวจีน 4-5 คน กำลังช่วยกันรื้อลวดหนามหีบเพลงที่ ทหารนาวิกโยธินตราด วางล้อมรอบ บริเวณร้านค้าของชาวจีน ที่อยู่ห่างจากกาสิโนทมอดา ไปทางทิศเหนือประมาณ 300 เมตรเพื่อกั้นเป็นพื้นที่ปลอดภัย หลังเสร็จสิ้นปฏิบัติการ “ ตราดปราบปรปักษ์” ในช่วงเดือน ธ.ค.2568 ที่ผ่านมา
โดยในคลิปได้แสดงภาพ ชาวจีน ที่ช่วยกันรื้อลวดหนามหีบเพลงกว่า 100 เมตรออกทั้งหมดและระหว่างรื้อยังได้ถือธงชาติจีนไว้ด้วย เพื่อแสดงว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นบริเวณที่ชาวจีนครอบครองอยู่นั้น
ล่าสุดในวันนี้ ( 15 ม.ค.) ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจาก น.อ.ธรรมนูญ วรรณา ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริง โดยขอชี้แจงว่าลวดหนามหีบเพลงที่ล้อมหน้าร้านค้าชาวจีน เกิดขึ้นหลังจากปฏิบัติการทางทหาร ซึ่งสาเหตุที่ชาวจีนลากลวดหนามที่กั้นหน้าร้านของตนเองออก ก็เพราะเกรงว่าจะมีชาวเขมร ลอบเข้าไปขโมยสิ่งของภายในร้าน
“ หลังเกิดเหตุได้มีการส่งทหารที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงเข้าติดตามสถาการณ์ในทันที และชาวจีน ได้ขอร้องให้ทหารนำลวดหนามหีบเพลงออกจากพื้นที่ แต่ทหารไม่ยอม และได้มีการเจรจากันจนได้ขอข้อยุติ ว่าเจ้าหน้าที่จะนำลวดหนามหีบเพลงขยับแนวกั้นไปในพื้นที่ด้านหลังร้านชาวจีนแทน พร้อมเฝ้าระวังและรักษาลวดหนามต่อไป”
พร้อมยืนยันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยุติลงในเวลาอันรวดเร็วและ ไม่มีใครได้ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น