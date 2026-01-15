ไฟไหม้วอดโกดังเก็บคอมเพรสเซอร์ตู้แอร์รถยนต์ใน จ.ปราจีนุบรี เสียหายนับล้านบาท

ปราจีนบุรี- เกิดเหตุไฟไหม้โกดังเก็บคอมเพรสเซอร์ตู้แอร์รถยนต์ใน จ.ปราจีนบุรี ทำควันไฟสีดำพวยพุ่งออกจากโรงงานจำนวนมาก คาดสาเหตุจากอากาศร้อนทำลังกระดาษที่มีคราบน้ำมันเกิดการติดไฟ มูลค่าเสียหายนับล้านบาท
เมื่อเวลาประมาณ 13.00 น.วันนี้ ( 15 ม.ค.) เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ได้รับแจ้งเหตุไฟไหม้โกดังไม่มีเลขที่บริเวณถนนปราจีนอนุสรณ์ ซึ่งใช้เป็นที่เก็บคอมเพรสเซอร์ตู้แอร์รถยนต์ จึงประสานรถดับเพลิงเข้าระงับเหตุ
ไปถึงพบชาวบ้านกำลังช่วยกันใช้ถังดับเพลิงสารเคมีเข้าระงับเหตุ แต่เนื่องจากเพลิงลุกไหม้อย่างรวดเร็วจึงไม่สามารถดับไฟได้ เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาลเมืองปราจีนบุรี จึงเร่งระดมฉีดน้ำสกัดเปลวเพลิงที่บริเวณประตูหน้าโกดัง ท่ามกลางความระมัดระวังเนื่องจากเกรงว่าคอมเพรสเซอร์แอร์มีน้ำมันอยู่จะเกิดการระเบิดขึ้น ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมงจึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้
น.ส.ปนัดดา (สงวนนามสกุล) ซึ่งเห็นเหตุการณ์เล่าว่าก่อนเกิดเหตุได้ยินเสียงระเบิดดังจากภายในโกดังจำนวน 2 ครั้ง ก่อนจะได้ยินเสียงชาวบ้านร้องตะโกนว่าไฟไหม้ และมีกลุ่มควันจำนวนมากพวยพุ่งออกมา ซึ่งชาวบ้านได้ช่วยกันนำถังดับเพลิงมาช่วยกันดับไฟแต่ไม่สำเร็จ จนต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเข้าช่วยเหลือ
ขณะที่ผู้ดูแลโกดังดังกล่าว เผยว่าภายในโกดังมีอะไหล่จำพวกคอมเพรสเซอร์แอร์ - ตู้แอร์รถยนต์ และไม่ได้ติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในโกดัง จึงไม่ใช่สาเหตุจากไฟฟ้าลัดวงจร แต่สันนิษฐานว่าอาจจะเกิดจากอากาศที่ร้อนอบอ้าวภายในโกดัง จึงทำให้ลังกระดาษที่มีคราบน้ำมันเกิดการติดไฟขึ้น จนทำให้เกิดเพลิงไหม้
อย่างไรก็ต่ามจะต้องรอให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบโดยละเอียดอีกครั้ง ส่วนความเสียหายคาดว่าน่าจะไม่ต่ำกว่า 1 ล้านบาท