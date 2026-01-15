จันทบุรี พร้อมเปิดงานประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง 19 ม.ค.–19 มี.ค.นี้

จันทบุรี- จันทบุรี พร้อมเปิดงานประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง 2569 วันที่ 19 ม.ค.–19 มี.ค.นี้ เข้มมาตรการดูแลความปลอดภัยตลอดเส้นทาง
นายยงยุทธ ยมยิ่ง คณะกรรมการบริหารคิวรถวัดพลวง เปิดเผยว่า การจัดงานประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวงในปี 2569 นอกจากจะเป็นการสืบสานศรัทธาทางพระพุทธศาสนาแล้วยังเป็นส่วนสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดจันทบุรี
ซึ่งในวันที่ 17 ม.ค.2569 จะมีการประกอบพิธีบวงสรวงและพิธีปิดป่า–เปิดเขาอย่างเป็นทางการที่ บริเวณรอยพระพุทธบาทพลวง เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมี หลวงปู่นง เจ้าอาวาสวัดทุ่งตาอิน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศ เดินทางเข้าร่วมสักการะ รอยพระพุทธบาทพลวง เพื่อความเป็นสิริมงคล เสริมกำลังใจในการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ
ทั้งนี้คณะผู้จัดงานได้บูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ทั้งอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ฝ่ายปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดมาตรการดูแลความปลอดภัย การจราจร และการให้บริการรถรับส่งนักท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ
ขณะที่ นางศิณีพร สวัสดิไชย เจ้าของชบารีสอร์ท กล่าวว่า เขาคิชฌกูฏ เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีผู้เดินทางมาขอพรอย่างต่อเนื่องทุกปีและส่วนใหญ่จะกลับไปพร้อมกับความสำเร็จตามความเชื่อ โดย ชบารีสอร์ท ยินดีต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านที่พัก พร้อมช่วยประสานการขึ้นรถจากลานจอดรถวัดพลวงได้โดยไม่ต้องจองคิวล่วงหน้า รวมถึงมีบริการนวดผ่อนคลายหลังการขึ้น–ลงเขา ตลอด 24 ชั่วโมง
“ กระแสการท่องเที่ยวในช่วงใกล้เปิดงาน พบว่ามีนักท่องเที่ยวติดต่อสอบถามและจองที่พักเข้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเรื่องกำหนดการเปิดเขาและเส้นทางการเดินทาง ซึ่งสามารถใช้ระบบ GPS หรือ Google Map ค้นหาเส้นทางไปยังอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏได้อย่างสะดวก” เจ้าของชบารีสอร์ท กล่าวว่า
ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานคร สามารถใช้เส้นทางถนนสุขุมวิท หรือมอเตอร์เวย์บางปะกง–ชลบุรี–จันทบุรี ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4–5 ชั่วโมง จากนั้นเดินทางต่อไปยังวัดพลวง ซึ่งเป็นจุดจอดรถและขึ้นรถบริการสู่เขาคิชฌกูฏ
สำหรับค่าใช้จ่ายในการขึ้นไปกราบไหว้ขอพร รอยพระพุทธบาท บนยอดเขาพลวงนั้น ค่าบริการรถรับส่งขึ้น–ลงเขา (ไป–กลับ) อยู่ที่ประมาณ 200 บาทต่อคน และค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานแห่งชาติฯ ผู้ใหญ่ 40 บาท และเด็ก 20 บาท