ตม.กาญจนบุรี ย้ำผู้ประกอบการสังขละบุรี หากรับต่างด้าวเข้าพักต้องแจ้ง ตม.ทุกครั้ง ฝ่าฝืนปรับสูงสุด 1 หมื่นบาท

กาญจนบุรี – ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกาญจนบุรี จัดประชุมชี้แจงผู้ประกอบการโรงแรม–ที่พักในพื้นที่อำเภอสังขละบุรี เน้นย้ำข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 หากมีชาวต่างด้าวเข้าพักต้องแจ้งที่พักต่อ ตม.ภายใน 24 ชั่วโมง ฝ่าฝืนมีโทษปรับสูงสุดถึง 10,000 บาท หวังยกระดับความปลอดภัย ป้องกันอาชญากรรมข้ามชาติ
วันนี้ ( 15 ม.ค.) พ.ต.อ.กรณ์ สมคะเณย์ ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกาญจนบุรี กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3 ได้เชิญผู้ประกอบกิจการที่ให้บริการที่พักอาศัยแก่คนต่างชาติในพื้นที่ เข้าร่วมรับฟังการประชาสัมพันธ์และแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายคนเข้าเมือง ที่ห้องประชุม 2 (ห้องแท็บเล็ต) โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
โดยมอบหมายให้ พ.ต.ท.ตฤณธวัช ปัญญาธร รอง ผกก.ตม.จว.กาญจนบุรี พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่ ตม. และอาสาสมัครในพื้นที่ ทำหน้าที่เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการแจ้งที่พักอาศัยของคนต่างด้าว ผ่านระบบออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ มีผู้ประกอบการโรงแรมและที่พักหลายแห่งเข้าร่วม
พ.ต.อ.กรณ์ เปิดเผยว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการประชาสัมพันธ์การบังคับใช้กฎหมายตามมาตรา 38 แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 ซึ่งกำหนดให้เจ้าบ้าน เจ้าของหรือผู้จัดการโรงแรมที่รับคนต่างด้าวเข้าพัก ต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่เวลาที่คนต่างด้าวเข้าพัก หากฝ่าฝืนมีโทษปรับตามมาตรา 77 ตั้งแต่ 2,000–10,000 บาท
ขณะเดียวกัน คนต่างด้าวยังต้องปฏิบัติตามมาตรา 37 ในการแจ้งที่พัก การเปลี่ยนที่พัก การเดินทางข้ามจังหวัด และการรายงานตัวทุก 90 วัน หากไม่ปฏิบัติตามมีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท และปรับรายวันเพิ่มเติม
ทั้งนี้ การแจ้งที่พักอาศัยจะช่วยลดความเสี่ยงทางกฎหมายของผู้ประกอบการ สร้างความปลอดภัย และเป็นเครื่องมือสำคัญในการป้องกันอาชญากรรมข้ามชาติ
พ.ต.อ.กรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเปิดให้แจ้งที่พักอาศัยได้ 3 ช่องทาง ได้แก 1.แจ้งด้วยตนเองหรือมอบหมายผู้อื่น 2.แจ้งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
และ 3.แจ้งผ่านระบบอินเทอร์เน็ต