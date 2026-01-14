รวบยกแก๊ง “MAD & DOG” มือยิงสนั่นลานเบียร์ อ้อมใหญ่ ยึดปืนกว่า 10 กระบอก

นครปฐม - ตำรวจนครปฐมสนธิกำลัง บก.สส.ภ.7 ปิดเกมแก๊งอิทธิพล “MAD & DOG” หลังเปิดศึกยิงถล่มกันกลางลานเบียร์ตลาดพันล้าน ผู้บาดเจ็บ 3 ราย รวบแล้ว 3 มือปืน พร้อมของกลางอาวุธปืนหลายชนิด เดินหน้าขยายผลล่าผู้ร่วมขบวนการเพิ่ม
วันนี้( 14 ม.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่สถานีตำรวจภูธรโพธิ์แก้ว จังหวัดนครปฐม พล.ต.ต.พิทักษ์ อุปพงษ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย พล.ต.ต.กานต์ ธรรมเกษม ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 7 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันแถลงข่าวคดีพยายามฆ่าโดยใช้อาวุธปืน เหตุยิงกันสนั่นลานเบียร์ในพื้นที่ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน ซึ่งเป็นคดีอุกอาจและอยู่ในความสนใจของประชาชน
เจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้แล้ว 3 ราย ได้แก่ นายพสิทธิ์ จอกสุวรรณ อายุ 40 ปี นายโสภณ วิชิตขจรพล อายุ 52 ปี นายนิรุติ โตสัจจะ อายุ 42 ปี พร้อมตรวจยึดของกลางอาวุธปืนที่ใช้ในการก่อเหตุ ประกอบด้วย อาวุธปืนพกสั้น ขนาด 9 มม. ยี่ห้อ GLOCK (ของนายพสิทธิ์) อาวุธปืนพกสั้น ขนาด 11 มม. ยี่ห้อ COLT (ของนายโสภณ) อาวุธปืนพกสั้น ขนาด 9 มม. ยี่ห้อ CZ 75 B (ของนายนิรุติ)
โดยแจ้งข้อกล่าวหา พยายามฆ่าผู้อื่น, มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต, พกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร และยิงปืนในที่สาธารณะ
สำหรับเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2569 เวลาประมาณ 00.30 น. ภายในลานเบียร์บริเวณตลาดพันล้าน ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุทะเลาะวิวาทและมีการใช้อาวุธปืนยิงกัน ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บรวม 3 ราย เป็นชาย 2 ราย และหญิง 1 ราย ถูกนำส่งโรงพยาบาลใกล้เคียง
จากการตรวจสอบที่เกิดเหตุ พบปลอกกระสุนปืนตกกระจายเกือบ 50 ปลอก เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจึงเข้าตรวจเก็บพยานหลักฐานอย่างละเอียด ก่อนเร่งสืบสวนติดตามตัวผู้ก่อเหตุ
ผลการสอบสวนทราบว่า ก่อนเกิดเหตุ นายโสภณ พร้อมพวกในกลุ่ม “MAD & DOG” ได้เดินเข้าไปบริเวณหน้าร้าน YourToys ซึ่งเป็นร้านของนายพสิทธิ์ และมีการปาขวดเบียร์ใส่กัน ทำให้นายพสิทธิ์ใช้อาวุธปืนยิงใส่กลุ่มดังกล่าว ก่อนจะเกิดการยิงโต้ตอบกันอย่างดุเดือด ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บทั้งสองฝ่าย
ต่อมา เจ้าหน้าที่ได้ขยายผลจนสามารถออกหมายจับและจับกุม นายนิรุติ โตสัจจะ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งมือปืนที่ร่วมก่อเหตุ พร้อมของกลางอาวุธปืน ก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย
ขณะเดียวกัน ในวันนี้ตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม ร่วมกับกองบังคับการสืบสวนสอบสวน ภ.7 และ สภ.โพธิ์แก้ว ได้เปิดปฏิบัติการ “พิทักษ์นครปฐม ทลายแก๊งทรชน MAD & DOG” เข้าตรวจค้นเป้าหมายเครือข่ายแก๊งดังกล่าวรวม 7 จุด สามารถตรวจยึดอาวุธปืนมีทะเบียนได้อีก 10 กระบอก อยู่ระหว่างตรวจสอบความเชื่อมโยงกับคดี และเตรียมขยายผลออกหมายจับผู้ร่วมขบวนการเพิ่มเติมต่อไป