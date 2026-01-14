สลด! แม่จูงมือลูกออทิสติกข้ามทางรถไฟ หลุดมือเสี้ยววินาที รถไฟพุ่งชนเสียชีวิตคาที่

ราชบุรี - เหตุสลดใจกลางเมืองราชบุรี แม่วัย 70 ปี จูงมือลูกสาวออทิสติกข้ามทางรถไฟ แต่ลูกหลุดมือวิ่งตัดหน้า ขบวนรถไฟชลบุรี–หลังสวน พุ่งชนร่างกระเด็นเสียชีวิตคาที่
วันนี้ (14 ม.ค.) ร้อยตำรวจโทสฤษฎิ์ชัย จิตจำนงค์ ร้อยเวรสอบสวน สถานีตำรวจภูธรเมืองราชบุรี ได้รับแจ้งเหตุรถไฟชนคนเสียชีวิต บริเวณฝั่งใต้สะพานข้ามทางรถไฟ หมู่ 5 ตำบลท่าราบ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลราชบุรี และเจ้าหน้าที่มูลนิธิประชานุกูล
ในที่เกิดเหตุพบศพหญิงนอนคว่ำหน้า สภาพถูกรถไฟชนอย่างรุนแรง ทราบชื่อภายหลังคือ นางสาวสุพิชญา บุตรดี อายุ 45 ปี ผู้พิการออทิสติก สวมกางเกงขายาวสีน้ำเงิน เสื้อยืดสีน้ำตาลลาย ถูกขบวนรถไฟที่ 255 เส้นทาง ชลบุรี–หลังสวน ชนร่างกระเด็นไปไกลเกือบ 50 เมตร เสียชีวิตคาที่
จากการสอบสวนทราบว่า ก่อนเกิดเหตุ นางสิริรัตน์ ยงฮะ อายุ 70 ปี ผู้เป็นมารดา ได้จูงมือลูกสาวข้ามทางรถไฟเพื่อไปกินข้าวยังฝั่งตรงข้าม แต่ในจังหวะที่รถไฟกำลังแล่นผ่าน ลูกสาวเกิดสะบัดมือวิ่งออกไป มารดาพยายามคว้าตัวไว้แล้วแต่คว้าได้เพียงเสื้อยืด ทำให้หลุดมือ ก่อนจะถูกรถไฟพุ่งชนอย่างจัง
เหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความสะเทือนใจแก่ผู้พบเห็นและชาวบ้านในพื้นที่เป็นอย่างมาก ท่ามกลางความโศกเศร้าของผู้เป็นแม่ที่ไม่สามารถช่วยลูกสาวไว้ได้ทัน
เบื้องต้น พนักงานสอบสวนได้มอบร่างผู้เสียชีวิตให้เจ้าหน้าที่มูลนิธิประชานุกูล นำส่งแผนกนิติเวช โรงพยาบาลราชบุรี เพื่อชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียด ก่อนมอบให้ญาตินำกลับไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนาต่อไป