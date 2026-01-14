ทุนจีนรุกตลาดตกแต่งบ้านครบวงจร เปิดสาขาแรก BETTO ที่ฉะเชิงเทรารับธุรกิจอสังหาฯ โต

ฉะเชิงเทรา- ทุนจีนรุกตลาดอสังหาฯไทย เปิดตัวสาขาแรก “BETTO” ร้านจำหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งบ้านและสุขภัณฑ์ครบวงจรจากประเทศจีนที่ จ.ฉะเชิงเทรา ชูจุดขายสินค้ามาตรฐาน มอก.ราคาถูกกว่าท้องตลาดร้อยละ 20
วันนี้ ( 14 ม.ค.) บริษัทเบตโต้ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (BETTO International Group) ได้ทำพิธีเปิดตัวสำนักงานขายผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านและสุขภัณฑ์จากประเทศจีน พร้อมรับออกแบบดีไซน์บ้านทั้งหลังตามความต้องการของผู้อยู่อาศัยแห่งแรกของไทยใน จ.ฉะเชิงเทรา ที่บริเวณอาคารพาณิชย์ริมคลองโสธร ภายในซอยถนนประชาสรรค์ ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา
โดยมี นายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ อดีตนายก อบจ.ฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดสาขาฉะเชิงเทรา ซึ่งถือเป็นแห่งแรกของประเทศไทย
นายเฮ เหยาเฟิง ผู้จัดการใหญ่ฯ เผยถึงการเปิดตัวใน จ.ฉะเชิงเทรา เป็นสาขาแห่งแรกในประเทศไทยว่าเพื่อรองรับการเติบโตของตลาดอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่ด้วยจุดขายที่ความโดดเด่นของผลิตภัณฑ์ที่มีทั้งความสวยงาม และดีไซด์ที่ทันสมัยที่สำคัญยังเป็นสินค้าที่ผลิตจากโรงงานในประเทศจีนเข้ามาจำหน่ายในไทย ภายใต้การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) แต่มีราคาที่ถูกกว่ารายอื่นๆ ถึงร้อยละ 20
ขณะที่ น.ส.วรวลัญธ์ วาณิชย์วัชระกุล เจ้าของสาขาแห่งแรกในฉะเชิงเทรา บอกว่าปัจจุบันมีลูกค้าในพื้นที่มีความสนใจที่หลากลาย โดยเฉพาะผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์และโครงการหมู่บ้านจัดสรรต่างๆ ที่ให้ความสำคัญกับการตกแต่งบ้าน ขณะที่แนวโน้มตลาดอสังหาริมทรัพย์ใน จ.ฉะเชิงเทรา มีทิศทางขยายตัวสูงจากความต้องการที่อยู่อาศัยที่เพิ่มมากขึ้น โดยจุดเด่นของร้านคือ กระเบื้องที่มีขนาดแผ่นใหญ่กว่า และมีลวดลายความสวยงามให้เลือกมากมายหลากหลายแบบ