รวบแล้วไอ้หื่นถีบรถ จยย.ไฟฟ้ายายวัย 60 ล้มคว่ำกลางถนน พยายามลวนลามก่อนเผ่นหนี

อ่างทอง – ตำรวจ สภ.ป่าโมก รวบตัวหนุ่มวัย 46 ปี ผู้ต้องหาก่อเหตุถีบรถจักรยานยนต์ไฟฟ้ายายวัย 60 ปี ล้มคว่ำกลางถนน ก่อนกระชากตัวพยายามลวนลาม บริเวณแยกหน้าโรงเรียนป่าโมกข์วิทยาภูมิ ล่าสุดศาลออกหมายจับ แจ้งข้อหาหนัก “กระทำอนาจารโดยใช้กำลังประทุษร้าย ทำให้ผู้อื่นได้รับอันตราย”
จากกรณี น.ส.เรไลย์ แช่ไหล อายุ 60 ปี ชาวตำบลโผงเผง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ขับขี่รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าออกจากบ้านเพื่อไปตลาดป่าโมก เมื่อมาถึงบริเวณแยกหน้าโรงเรียนป่าโมกข์วิทยาภูมิ หมู่ 3 ตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก ได้ถูกคนร้ายเป็นชาย สวมเสื้อลายพราง ขับขี่รถจักรยานยนต์ปาดหน้าก่อนกระชากแขนผู้เสียหายลงจากรถ พยายามลวนลาม เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา
ผู้เสียหายพยายามขัดขืน ทำให้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเสียหลักล้มคว่ำ ได้รับบาดเจ็บบริเวณใบหน้าด้านขวา ขณะนั้นมีญาติขับขี่รถจักรยานยนต์ตามหลังมา คนร้ายเห็นมีคนติดตามจึงเร่งเครื่องหลบหนีไป ญาติได้นำผู้เสียหายส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลป่าโมก และเข้าแจ้งความไว้ที่ สภ.ป่าโมก
ล่าสุด พ.ต.อ.ภคิน กันต์ธนาคม ผู้กำกับการ สภ.ป่าโมก พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ สามารถจับกุม นายภูวนัย ภู่พันธุ์ อายุ 46 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดอ่างทอง ที่ 4/2569 ลงวันที่ 13 มกราคม 2569 โดยแจ้งข้อกล่าวหา “กระทำอนาจารแก่บุคคลอายุกว่าสิบห้าปี โดยขู่เข็ญหรือใช้กำลังประทุษร้าย ทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจ” ก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป