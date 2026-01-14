รวบ 2 ผัวเมียเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่ภาคอีสานยึดของกลางยาเสพติด-ทรัพย์สินอีกกว่า 1.5 ล.

ระยอง -ตำรวจบ้านฉาง วางแผนรวบ 2 ผัวเมียเครือข่ายค้ายาเสพติดรายใหญ่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยึดของกลางยาเสพติดจำนวนมาก พร้อมทรัพย์สินที่ได้จากการค้ายาเสพติดอีกกว่า 1.5ล้านบาท อ้างเพิ่งทำครั้งแรกตำรวจไม่เชื่อ เตรียมขยายผลจับผู้บงการ
เมื่อเวลา 15.00 น. วันนี้ (14 ม.ค.) พล.ต.ต.ปราโมทย์ งามประดิษฐ์ ผบก.ภ.จว.ระยอง พร้อมด้วย พ.ต.อ.จิราวัฒน์ ศักดิ์ศรีวัฒนา รอง ผบก.ภ.จว.ระยอง ,พ.ต.อ.ทนงศักดิ์ คำมาตย์ ผกก.สภ.บ้านฉาง และเจ้าหน้าที่ชุดสืบ สภ.บ้านฉาง รวมทั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอบ้านฉาง ได้ร่วมกันแถลงผลการจับกุม 2 ผัวเมียเครือข่ายค้ายาเสพติดรายใหญ่ในพื้นที่ ประกอบด้วย นายปิยะพงษ์ หรือแอ๊ค อายุ 30 ปี และน.ส.อารียา หรืออ้อ อายุ 29
พร้อมของกลางยาไอซ์ 16.5 กก. ยาอี 700 เม็ด เคตามีน 140 กรัม และยึดทรัพย์สินรวมมูลค่า 1,550,000 บาท ประกอบด้วย รถยนต์เก๋ง 2 คัน รถจักรยานยนต์ 1 คัน ตุ๊กตาของสะสมจำนวนมาก
การจับกุมดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลา 18.30 น.วันที่ 13 ม.ค.ที่ผ่านมาซึ่ง พ.ต.ท.นฤพล ตะบองทอง รอง ผกก.สส.ฯ และพ.ต.ท.อาทิตย์ ศรีสิงห์ สว.สส.ฯ ได้นำเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบ และสายสืบ สภ.บ้านฉาง ล่อซื้อยาเสพติดจากผู้ต้องหาทั้ง 2 รายและนัดส่งยาเสพติดที่บริเวณริมถนนชายหาดพยูน ม.4 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง
กระทั่งพบรถยนต์ตามที่ได้รับแจ้งจากสายลับ เจ้าหน้าที่ตำรวจ จึงแสดงตัวเข้าจับกุม จากการตรวจค้นในรถพบยาไอซ์ จำนวน 5 กรัม และจากการตรวจค้นรถยนต์ที่จอดอยู่ที่ภายในบ้าน ใน อ.นิคมพัฒนา ยังพบยาเสพติดอีกจำนวนมากซุกซ่อนอยู่ในถุงกระสอบสายรุ้ง และภายในบ้านยังพบตุ๊กตาของสะสมยอดฮิตจำนวนมาก เจ้าหน้าที่จึงยึดทั้งหมดไว้เป็นหลักฐาน ก่อนนำตัวผู้ต้องหามาสอบสวนขยายผล
โดยผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่า รับยาเสพติดจำนวนดังกล่าวมาจากเครือข่ายรายใหญ่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นคนสั่งการ เพื่อให้นำมาจำหน่ายให้ลูกค้าในพื้นที่ จ.ระยอง และอ้างว่าเพิ่งทำเป็นครั้งแรกแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อ
ด้าน พล.ต.ต.ปราโมทย์ ผบก.ภ.จว.ระยอง เผยว่าผู้ต้องหาทั้ง 2ราย เจ้าหน้าที่ชุดสืบของ สภ.บ้านฉาง และตำรวจภูธรจังหวัดระยอง ได้เฝ้าติดตามพฤติกรรมมานานแล้ว แต่ยังจับไม่ได้คาหนังคาเขา กระทั่งได้รับรายงานจากสายลับว่าผู้ต้องหาจะนำยาเสพติดมาส่งให้ลูกค้า ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปลอมเป็นลูกค้าล่อซื้อจนสามารถจับกุมตัวได้ในที่สุด
ส่วนกรณีที่ผู้ต้องหาอ้างว่าทำเป็นครั้งแรกนั้น ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจมีข้อมูล พร้อมกับจะเร่งขยายผลจับกุมเครือข่ายรายใหญ่ซึ่งเป็นคนสั่งการต่อไป
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจ แจ้งข้อหา ร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1 (ไอซ์,อี) โดยมีไว้เพื่อจำหน่ายอันเป็นการกระทำเพื่อการค้าฯ ส่งพนักงานสอบสวน สภ.บ้านฉาง ดำเนินคดี.