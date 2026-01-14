“ประชาชน” เปิดเวที YSF ราชบุรี ชูเศรษฐกิจใหม่ พลิกเกษตรปี 2569 ปลดล็อกหนี้–ที่ดิน–น้ำ ดึงเทคโนโลยียกระดับชีวิตเกษตรกร

ราชบุรี – พรรคประชาชนเปิดเวที “ประชาชนพบเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer : YSF) มีเรา มีเศรษฐกิจใหม่” ที่ จ.ราชบุรี ชูยุทธศาสตร์เกษตรปี 2569 มุ่งแก้ปัญหาเชิงโครงสร้าง ปลดล็อก “หนี้–ที่ดิน–น้ำ” ควบคู่การใช้นวัตกรรมดิจิทัลลดต้นทุน เพิ่มรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรทุกกลุ่มอย่างยั่งยืน
วันนึ้ ( 14 ม.ค.) นายณรงค์เดช อุฬารกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายชัยรัตน์ ศักดิ์อิสระพงศ์ คณะทำงานพรรคประชาชน ร่วมกันจัดเวทีเสวนา “ประชาชนพบเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer : YSF) มีเรา มีเศรษฐกิจใหม่” โดยมีทีมผู้สมัครพรรคประชาชนครบทั้ง 5 เขตเลือกตั้งของจังหวัดราชบุรี เข้าร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดและกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนภาคเกษตรในพื้นที่ ที่ห้องประชุม ปตท.ท้าวอู่ทอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
นายณรงค์เดช กล่าวว่า นโยบายเกษตรปี 2569 ของพรรคประชาชน มุ่งแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างผ่านยุทธศาสตร์ “ปลดล็อกหนี้–ที่ดิน–น้ำ” ควบคู่การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรอย่างยั่งยืน
ปลดล็อก 3 โครงสร้างหลัก
ด้านหนี้สิน ตั้งเป้าช่วยเกษตรกรอายุ 70 ปีขึ้นไป “ปิดหนี้และคืนโฉนดที่ดินทันที” ส่วนเกษตรกรกลุ่มอื่นตั้งเป้าปลดหนี้ภายใน 5 ปี พร้อมส่งเสริมการปรับเปลี่ยนชนิดพืชให้เหมาะสมกับช่วงวัยและศักยภาพของแต่ละราย
ด้านที่ดิน เร่งออกเอกสารสิทธิ์ เพื่อให้เข้าถึงสาธารณูปโภค น้ำ และไฟฟ้า รวมถึงผลักดันมาตรฐาน GAP เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร
ด้านน้ำ จัดหาแหล่งน้ำให้เหมาะกับพื้นที่ เช่น น้ำบาดาล และเชื่อมโยงระบบบริหารจัดการหนี้อย่างเป็นระบบ
ดิจิทัลลดต้นทุน – ปุ๋ยแม่นยำ
นโยบายสำคัญคือ “คูปองค่าไถ” สนับสนุน 250 บาทต่อไร่ วงเงินรวม 12,500 ล้านบาท จ่ายผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” เพื่อลดภาระต้นทุนเกษตรกร
ควบคู่กับการส่งเสริม “ปุ๋ยแม่นยำ” สนับสนุนค่าวิเคราะห์ดินและค่าปุ๋ย 500 บาทต่อไร่ แทนการประกันราคา ลดการใช้ปุ๋ยเกินจำเป็น และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
พร้อมกันนี้ยังดึงกลุ่ม Young Smart Farmer (YSF) เข้ามาเป็นผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีการเกษตรในชุมชน สร้างงาน สร้างรายได้ และต่อยอดเศรษฐกิจใหม่ในพื้นที่
ดูแลครบ 4 กลุ่มเป้าหมาย
นโยบายครอบคลุมเกษตรกร 4 กลุ่ม ได้แก่
1.ผู้สูงอายุ เน้นความมั่นคงและคืนที่ดินทำกิน
2.เกษตรกรรายย่อย สร้างตลาดชุมชนรองรับสินค้า
3.กลุ่มที่มีศักยภาพแข่งขันได้ อัดฉีดเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพ
4.กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์รายย่อย ยกระดับมาตรฐานและป้องกันโรคระบาด
เวทีเสวนาครั้งนี้ถือเป็นการส่งสัญญาณแนวทางเกษตรยุคใหม่ ที่มีตัวเลขงบประมาณ เครื่องมือ และกลไกการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรม สร้างความเชื่อมั่นว่านโยบายสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง และตอบโจทย์เกษตรกรไทยในระยะยาว.