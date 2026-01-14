ช่วยได้อีก 29 ราย คนไทยถูกหลอกทำงานแก๊งสแกมเมอร์ในกัมพูชาส่งตัวผ่านด่านถาวรบ้านผักกาด จันทบุรี

จันทบุรี – สถานฑูตไทยในกัมพูชา ช่วยนำคนไทยถูกหลอกทำงานแก๊งสแกมเมอร์ในเขมรให้ได้กลับบ้านอีก 29 ราย ล่าสุดถูกส่งตัวผ่านจุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาด จันทบุรี ท่ามกลางความดีใจของญาติพี่น้อง พบ 2 รายมีหมายจับติดตัว
จากกรณีที่มีคนไทย 29 ราย ได้ขอรับความช่วยเหลือจากสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงพนมเปญ ในฐานะคนไทยตกทุกข์ในต่างประเทศและถูกหลอกไปทำงานในศูนย์สแกมเมอร์ ระหว่างวันที่ 27 พ.ย.2568 - 9 ม.ค.2569 ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตไทยฯ ได้ประสานทางการกัมพูชาเพื่อนำตัวคนไทยทั้งหมดออกจากศูนย์สแกมเมอร์ ก่อนที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกัมพูชาจะดำเนินการเนรเทศกลับประเทศไทย พร้อมออกเอกสารการเดินทางฉุกเฉิน (ETD) ก่อนอนุญาตให้เดินทางกลับผ่านจุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาด จ.จันทบุรี นั้น
วันนี้ ( 14 ม.ค.) พล.ต.ต.ผดุงศักดิ์ รักษาสุข ผบก.ภ.จว.จันทบุรี พร้อมด้วย พ.ต.อ.อรรฆพงษ์ สุนทรวิภาต รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี และ น.อ.กิตติภูมิ สืบศาสนา ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือไทย ณ กรุงพนมเปญ ได้ร่วมกันรับตัวคนไทยออกจากพื้นที่เสี่ยงและส่งกลับประเทศไดอย่างปลอดภัยท่ามกลางความดีใจของญาติพี่น้องที่มารอรับตัว ทำให้บรรยากกาศบริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาด เป็นไปด้วยความตื้นตันใจ แม้กำหนดการรับตัวจะเลื่อนเวลา แต่เมื่อได้พบหน้ากันในสภาพปลอดภัย ทุกคนต่างโผเข้ากอดด้วยความโล่งใจ
แต่อย่างไรก็ตาม พบว่าบุคคลที่เดินทางกลับประเทศไทย มีจำนวน 2 รายที่ถูกหมายจับตามกฎหมายไทย เจ้าหน้าที่จึงนำตัวดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป และจะได้แยกกระบวนการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมออกจากการบังคับใช้กฎหมายอย่างชัดเจน
ขณะที่ “ น้องไอน้ำ” อายุ 20 ปี ชาวจังหวัดลำปาง นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีสุดท้ายซึ่งเป็น 1 ในผู้ถูกหลอกผ่านเพจหางานออนไลน์อ้างให้มาฝึกอบรมงานใน จ.จันทบุรี โดยมีค่าตอบแทนให้อย่างสูง เล่าว่าหลังเดินทางมาถึง จ.จันทบุรี ก็ถูกพาข้ามแดนไปยังเมืองปอยเปต ประเทศกัมพูชาในช่วงเวลากลางคืนในทันที ซ้ำยังถูกกบังคับให้เปิดบัญชีธนาคารมากถึง 6 บัญชี
ด้าน นายปัญญพนต์ กล้าธรรม ลุงของน้องไอน้ำ เผยว่ารู้สึกดีใจที่หลานสาวกลับมาอย่างปลอดภัย พร้อมฝากเตือนประชาชน โดยเฉพาะเยาวชน ให้ใช้ความระมัดระวังในการหางานผ่านสื่อออนไลน์ อย่าหลงเชื่อคำชักชวนที่ให้ผลตอบแทนสูงเกินจริง เพราะอาจตกเป็นเหยื่อขบวนการหลอกล