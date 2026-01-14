สะเทือนใจทาสแมว!! พบ "น้องแมว"ติดในอาคารร้างย่านพัทยากลางนาน 3 เดือนยังออกไม่ได้

ศูนย์ข่าวศรีราชา –สะเทือนใจทาสแมว!! ชาวเน็ตแห่แชร์ภาพ "น้องแมว" ติดในอาคารร้างย่านพัทยากลางนาน 3 เดือน ออกไม่ได้ ชาวบ้านทำได้แค่นำอาหารไปให้ ร้อนถึง นายกเมืองพัทยา ต้องลงพื้นที่ตรวจสอบก่อนประสานเจ้าของอาคารเดินทางมาเปิดพื้นที่
จากกรณีผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ “Pu Ju” ได้เผยแพร่คลิปและภาพนิ่งแมวน้อย ซึ่งติดอยู่อาคารล้างนานหลายเดือน พร้อมระบุข้อความ “ขออนุญาตโพสต์อัพเดทเกี่ยวกับเรื่องน้องแมวที่ติดอยู่ ในตึกพัทยากลางซอย 8 โรงแรม SS (ตรงข้ามธนาคาร กรุงศรี)ถนนพัทยากลาง คลิปนี้เป็นคลิปล่าสุดที่ถ่ายเมื่อตอนประมาณนะคะ 3:30 น ที่ผ่านมาเราเอาอาหารเปียกไว้ให้น้อง น้องก็ออกมารอ กินค่ะ น้องยังอยู่นะคะ ถ่ายมาเพื่อยืนยันว่า น้องออกไม่ได้ค่ะมันไม่มีทางออก ตามสัญชาติญาณแล้ว น้องต้องคาบลูกหนีไปที่อื่นแล้วค่ะ”
ภายหลังคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ในโลกออนไลน์ ทำให้มีชาวเน็ตและทาสแมวจำนวนมาก พากันเข้ามาแสดงความเห็นและเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าให้การช่วยเหลือเป็นการด่วนนั้น
ล่าสุดในวันนี้ ( 14 ม.ค.) นายปรเมศวร์ งามวิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา ได้เดินทางไปยังอาคารดังกล่าวซึ่งพบว่าอยู่บริเวณริมถนนพัทยากลาง เมืองพัทยา โดยเป็นอาคารสูง 3 ชั้นที่เคยมีปรับปรุงเพื่อเปิดให้บริการในลักษณะโรงแรม แต่ปัจจุบันได้หยุดดำเนินการ และยังได้ประสานไปยังเจ้าของอาคารเพื่อให้เดินทางมาตรวจสอลภายในอาคารของตนเองแล้ว
เบื้องต้นทราบว่า เจ้าของอาคารพักอาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ และจะเดินทางมาเปิดประตูให้แมวออกในช่วงเย็นวันนี้ พร้อมประชาสัมพันธ์ให้คนรักแมว ที่ประสงค์จะนำแมวตัวดังกล่าวไปเลี้ยง สามารถเดินทางมารรับแมวได้ด้วยตนเอง
จากการสอบถามวินรถจักรยานยนต์รับจ้างบริเวณดังกล่าวทราบว่า แมวตัวนี้ติดอยู่ในอาคาร 3 เดือนแล้วแต่ไม่สามารถออกมาได้ จึงทำให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวทำได้เพียงนำอาหารมาให้เป็นประจำ ส่วนตัวโรงแรมหยุดทำการปรับปรุงมานานแล้ว
