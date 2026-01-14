สมุทรสงครามทุ่มงบกว่า 30 ล้าน ปรับโฉม “สวนสุขภาพแม่กลอง” ครั้งใหญ่ ยกระดับคุณภาพชีวิตคนทั้งเมือง

สมุทรสงคราม – เทศบาลเมืองสมุทรสงครามเดินหน้าพัฒนา “สวนสุขภาพแม่กลอง” ทุ่มงบประมาณรวมกว่า 30 ล้านบาท ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มพื้นที่กิจกรรมกีฬา–นันทนาการครบวงจร หวังยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน พร้อมแก้ปัญหาน้ำท่วมควบคู่ สร้างเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
วันนี้ ( 14 ม.ค.) นายอานนท์ ตันติดำรงกุล หรือ “นายกมิ้นท์” นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม เปิดเผยว่า เทศบาลเตรียมดำเนินโครงการปรับปรุงสวนสุขภาพครั้งใหญ่ มองว่าสวนสุขภาพเป็นพื้นที่สาธารณะสำคัญ เปรียบเสมือน “ปอดของชุมชน” สำหรับการพักผ่อน ออกกำลังกาย และเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีของประชาชนทุกช่วงวัย
หนึ่งในโครงการเร่งด่วน คือ การปรับปรุงและก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ ซึ่งใช้งานมานานและเริ่มชำรุด โดยสภาเทศบาลได้อนุมัติใช้เงินสะสม 2 โครงการ คาดเริ่มดำเนินการเดือนมีนาคม 2569 ได้แก่
•ปรับปรุงห้องน้ำเดิม เปลี่ยนสุขภัณฑ์ ปรับโครงสร้าง ระบบระบายน้ำ ระบายอากาศ ประปา และไฟฟ้า ใช้งบประมาณ 409,000 บาท
•ก่อสร้างห้องน้ำใหม่ แยกห้องน้ำชาย 5 ห้อง ห้องน้ำหญิง 7 ห้อง และห้องน้ำผู้พิการ 2 ห้อง รองรับการใช้งานอย่างทั่วถึง ใช้งบประมาณ 3,000,000 บาท
ขณะเดียวกัน เทศบาลเตรียมเปลี่ยนและซ่อมแซมเครื่องออกกำลังกายที่ชำรุด พร้อมจัดซื้ออุปกรณ์ใหม่เพิ่มเติม เพื่อรองรับผู้มาใช้บริการที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งผู้ใหญ่ 18 ตัว ใช้งบ 488,000 บาท และเครื่องเล่นเด็ก 350,000 บาท ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากสภาเทศบาลแล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง
ในส่วนโครงการที่อยู่ระหว่างรอการสนับสนุนจากงบประมาณยุทธศาสตร์จังหวัด คาดดำเนินการช่วงปลายปี 2569 ประกอบด้วย ก่อสร้างหลังคาโดมคลุมลานแอโรบิกสูง 6 เมตร พร้อมระบบเสียงและระบายอากาศ ใช้งบ 4,990,000 บาท แผนถมดินพื้นที่ประมาณ 1 ไร่ จากพื้นที่สวนสุขภาพทั้งหมด 8 ไร่ (พื้นที่สระน้ำ 4 ไร่) เพื่อจัดทำสนามกีฬาในร่ม ใช้งบ 8,400,000 บาท เพิ่มพื้นที่กิจกรรมกีฬาและนันทนาการให้เกิดความคุ้มค่าเชิงเศรษฐกิจและสังคม
นอกจากนี้ ยังเตรียมเปลี่ยนลู่วิ่งยางสังเคราะห์ “ลู่ตาตัน” ที่เสื่อมสภาพ ใช้งบ 10,000,000 บาท พร้อมปรับปรุงพื้นสนามเด็กเล่นให้ปลอดภัยยิ่งขึ้น และก่อสร้างหลังคาเมทัลชีทสูงไม่น้อยกว่า 5 เมตร ใช้งบ 3,680,000 บาท เพื่อส่งเสริมการใช้เวลาว่างของเด็กและเยาวชนอย่างสร้างสรรค์
ด้านการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม สภาเทศบาลได้อนุมัติงบ 3,000,000 บาท จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับขุดลอกคูคลองและท่อระบายน้ำ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนช่วงน้ำทะเลหนุนสูง คาดเริ่มดำเนินการในเขต 1 และเขต 2 ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2569 เป็นต้นไป
นายอานนท์ย้ำว่า การพัฒนาสวนสุขภาพควบคู่กับการฟื้นฟูระบบระบายน้ำ ไม่เพียงเป็นการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน แต่เป็นการลงทุนเพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนในระยะยาว และเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเมืองสมุทรสงครามสู่การเป็น “เมืองน่าอยู่” ที่สมดุลทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน