ลพบุรีพร้อมใจแต่งไทยทั้งเมือง! กว่า 3,000 คน เดินรณรงค์เทิดพระเกียรติ ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ฯ ครั้งที่ 38

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ลพบุรี - ชาวลพบุรีกว่า 3,000 คน พร้อมใจสวมชุดไทยย้อนยุค–ชุดไทยประยุกต์ ร่วมเดินขบวนรณรงค์ “แต่งไทยทั้งเมือง” เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช สร้างบรรยากาศความเป็นไทย ต้อนรับงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ฯ ครั้งที่ 38 ระหว่างวันที่ 13–22 กุมภาพันธ์ 2569 ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ และโบราณสถานใกล้เคียง

วันนี้( 14 ม.ค.) นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน รวมกว่า 3,000 คน ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ “ชาวลพบุรี พร้อมใจแต่งไทยทั้งเมือง” ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญก่อนการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 38 ประจำปี 2569 ที่บริเวณลานเอนกประสงค์ สวนราชานุสรณ์ จังหวัดลพบุรี

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมใจกันสวมชุดไทยย้อนยุคสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช และชุดไทยประยุกต์ จัดขบวนเดินรณรงค์จากสวนราชานุสรณ์ ผ่านเส้นทางโบราณสถานและชุมชนรอบตัวเมืองลพบุรี รวมระยะทางกว่า 3 กิโลเมตร เพื่อประชาสัมพันธ์งานประเพณีที่ยิ่งใหญ่และภาคภูมิใจที่สุดของชาวลพบุรี

ทั้งนี้ จังหวัดลพบุรีได้เชิญชวนประชาชนร่วมแต่งกายด้วยชุดไทยตลอดระยะเวลา 1 เดือน เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศความเป็นไทย และแสดงความพร้อมในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี ต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13–22 กุมภาพันธ์ 2569 ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ อำเภอเมืองลพบุรี และโบราณสถานใกล้เคียง

การจัดงานในปีนี้เป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ผู้ทรงวางรากฐานความเจริญให้แก่บ้านเมือง พร้อมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงมีต่อชาวจังหวัดลพบุรีและปวงชนชาวไทย

นอกจากนี้ กิจกรรมดังกล่าวยังเป็นการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น ส่งเสริมเอกลักษณ์ความเป็นชาติไทย และเป็นการรวมพลังความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรต่างๆ และประชาชนในพื้นที่ เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวและต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

สำหรับงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 38 ในปีนี้ จัดยิ่งใหญ่ตระการตาที่สุดแห่งปี 2569 ภายในงานมีกิจกรรมสำคัญ อาทิ พิธีบวงสรวงสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ขบวนแห่ประวัติศาสตร์ การแสดงประวัติศาสตร์จินตนาการ ลานวัฒนธรรม รวมถึงการประดับไฟโบราณสถานทั้งภายในพระนารายณ์ราชนิเวศน์และพื้นที่ใกล้เคียงอย่างงดงาม เปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าชมฟรีตลอด 10 วัน 10 คืน










