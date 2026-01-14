เพชรบุรีเปิดปรากฏการณ์ “RUMWONG ON THE BEACH” เนรมิตหาดเจ้าสำราญเป็นฟลอร์รำวงริมทะเลใหญ่ที่สุดในไทย

เพชรบุรี - จังหวัดเพชรบุรีจับมือ ททท. และภาคีเครือข่าย จัดงาน “RUMWONG ON THE BEACH” ขนทัพ 34 คณะรำวงดังร่วมสร้างสีสันริมทะเล สืบสานวัฒนธรรมรำวงไทย ยกระดับสู่ Soft Power ดึงนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ
เวลา 19.00 น. วานนี้( 13 ม.ค.) นางวันเพ็ญ มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดงาน “RUMWONG ON THE BEACH” โดยมี นายอัครวิชย์ เทพาสิต รองผู้ว่าการด้านบริหาร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) นางดวงใจ คุ้มสอาด ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานเพชรบุรี นางศิริรัตน์ ทรงความดี นายกเทศมนตรีตำบลหาดเจ้าสำราญ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และนักท่องเที่ยวจำนวนมากเข้าร่วมงานอย่างคึกคัก ณ บริเวณจุดชมวิวหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมืองเพชรบุรี
งานดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่าง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ และบริษัท ดี ดี วัน มีเดีย กรุ๊ป จำกัด มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับการแสดงพื้นบ้าน “รำวง” ให้เป็น Soft Power ทางวัฒนธรรมที่เข้าถึงคนรุ่นใหม่และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยเนรมิตชายหาดเจ้าสำราญให้กลายเป็นฟลอร์เต้นรำริมทะเลกลางแจ้งที่ประดับด้วยแสงไฟสีสันสวยงาม สร้างบรรยากาศสนุกสนานและแปลกใหม่
ภายในงานจัดให้มีมหกรรมรำวงสุดยิ่งใหญ่ โดยการรวมตัวของคณะรำวงมาตรฐานและรำวงพื้นบ้านชื่อดังจากทั่วประเทศ จำนวนถึง 34 คณะ รวมผู้แสดงกว่า 200 ชีวิต ร่วมประชันฝีมือในจังหวะรำวงสามช่าและลูกทุ่งร่วมสมัย สร้างความเพลิดเพลินให้กับนักท่องเที่ยวตลอดทั้งงาน
นอกจากนี้ ยังมีโซนอาหารและสตรีทฟู้ดของดีเมืองเพชรบุรีกว่า 50 ร้านค้า ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เลือกชิมอย่างจุใจ พร้อมจุดเช็คอินถ่ายภาพในบรรยากาศย้อนยุคริมทะเล เพิ่มสีสันและความประทับใจแก่ผู้ร่วมงาน
สำหรับงาน “RUMWONG ON THE BEACH” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 14 มกราคม 2569 ตั้งแต่เวลา 16.00 – 22.00 น. ณ บริเวณหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมืองเพชรบุรี โดยเปิดให้เข้าชมฟรีตลอดงาน เพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมรำวงไทย และส่งต่อความสุขตามแบบฉบับชาวเพชรบุรีสู่สายตานักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ