หาเสียงเลือกตั้งแปดริ้วยังไม่คึกคักผู้สมัครทุกพรรคเน้นสงครามป้าย

ฉะเชิงเทรา - บรรยากาศการหาเสียงเลือกเมืองแปดริ้วยังไม่คึกคัก ผู้สมัครทุกพรรคเน้นขึ้นป้ายประชาสัมพันธ์นโยบาย ยังไม่เปิดตัวลงพื้นที่บางพรรคแม้ไม่มีผู้สมัครแต่ก็ขอผุดป้ายอวดนโยบายล่อใจ
วันนี้ (13 ม.ค.), ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการหาเสียงเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใน จ.ฉะเชิงเทรา ของผู้สมัครทั้ง 4 เขตเลือกตั้ง ว่ายังไม่คึกคักและไม่มีความเคลื่อนไหวของผู้สมัครจากพรรคการเมืองใด แต่ต่างพากันระดมขึ้นแผ่นป้ายแนะนำตัวเองและหมายเลขปะจำตัวหาตามจุดต่างๆ
ขณะที่ผู้สมัครอิสระบางรายยังไม่ปรากฏตัวลงพื้นที่หาเสียงกับประชาชน รวมทั้งยังไม่ขึ้นแผ่นป้ายแนะนำตัวตัว ส่วนบางรายใช้แผ่นป้ายหาเสียงแบบประหยัด เลือกจุดติดตั้งป้ายแบบประปราย
โดยในเขตเลือกตั้งที่ 1 ผู้สมัครที่ขึ้นป้ายเป็นรายเริ่มแรกหลังลงสมัครรับเลือกตั้งเมื่อวันที่ 27 ธ.ค.68ที่ผ่านมาก็คือ นางฐิติมา ฉายแสง จากพรรคเพื่อไทย หมายเลข 2 ส่วนรายที่ขึ้นป้ายหาเสียงตามมา คือ นายชานน อ้นไชยะ พรรคประชาชน หมายเลข 3 ที่ระดมผุดป้ายหาเสียงทั้งป้ายส่วนตัวและป้ายนโยบายของพรรค
ขณะที่ นายกิตติชัย เรืองสวัสดิ์ จากพรรคภูมิใจไทย หมายเลข 1 โผล่แผ่นป้ายหาเสียงขนาดจิ๋วเข้ามาแทรกตรงกลาง ส่วน น.ส.อรกฤติย์ แววคล้ายหงส์ พรรคประชาธิปัตย์ หมายเลข 5 ก็ได้เริ่มขึ้นแผ่นป้ายหาเสียงติดตั้งในจุดที่สามารถสังเกตเห็นได้บ้างแล้ว
เขตเลือกตั้งที่ 2 ผู้ที่ระดมแผ่นป้ายหาเสียงออกมาติดตั้งตามรายทางมากที่สุด คือ นายพันธุ์พงศ์ อัศวชัยโสภณ พรรคเพื่อไทย หมายเลข 4 โดยมี นายชาลี เจริญสุข พรรคปวงชนไทย หมายเลข 1 ระดมนำแผ่นป้ายหาเสียงออกมาติดตั้งมากเป็นลำดับที่ 2
ด้าน นายศุกติชา ตันเจริญ พรรคประชาชน หมายเลข 5 เริ่มติดตั้งป้ายให้เห็นบ้าง เช่นเดียวกับ นายอรรถกร ศิริลัทธยากร พรรคกล้าธรรม, นายณัฐกร เหลืองสุขเจริญ พรรคภูมิใจไทย หมายเลข 2 ที่นำแผ่นป้ายติดตั้งตามรายทางแบบประปรายเช่นกัน
ด้านเขตเลือกตั้งที่ 3 มีการนำแผ่นป้ายหาเสียงออกมาติดตั้งน้อยมาก ทั้งที่เป็นเขตเลือกตั้งที่มีการแข่งขันสูง ระหว่างคนดัง 2 ตระกูล จนเป็นที่จับตาของประชาชน โดยเฉพาะภายในตลาดเขตเทศบาล และในเขตตัว อ.สนามชัยเขต
โดยแผ่นป้ายของ นายศักดิ์ชาย ตันเจริญ ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย หมายเลข 1 ถูกนำมาติดตั้งไว้แบบกระจายกันทั่วไปตามเส้นทางแยกและทางเชื่อมเข้าสู่หมู่บ้าน
ส่วน นายชัยวัฒน์ เป้าเปี่ยมทรัพย์ จากพรรคกล้าธรรม หมายเลข 4 ซึ่งถือเป็นคู่แข่งคนสำคัญ ก็มีการนำแผ่นป้ายหาเสียงมาติดตั้งให้เห็นเพียงบางจุดบริเวณทางแยกใหญ่ๆ เพียงแยกละ 1 แผ่นป้ายเท่านั้น
ขณะที่เขตเลือกตั้งที่ 4 เริ่มมีแผ่นป้ายหาเสียงของผู้สมัครจาก 3 พรรคการเมืองเกือบทั่วพื้นที่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นแผ่นป้ายของ จ่าเอกยศสิงห์ เหลี่ยมเลิศ พรรคกล้าธรรม หมายเลข 4 และนางแพรวนภัศร์ ทองสุวรรณ์ พรรคประชาชน หมายเลข 2 รวมทั้งแผ่นป้ายขนาดจิ๋วของ นายเชษศักดิ์ดา นาน้ำเชี่ยว พรรคแรงงานสร้างชาติ หมายเลข 1 ที่ถูกนำมาตั้งแทรกไว้ระหว่างกลางเป็นบางจุดเท่านั้น
ส่วนผู้สมัครรายอื่นๆ ทั้ง น.ส.อรสา ชุมเกษียร พรรคปวงชนไทย หมายเลข 3, พล.ต.ท.พิทักษ์ จารุสมบัติ พรรคเพื่อไทย หมายเลข 5, นายเศรษฐชาญย์ วิสฐพัฒน์ พรรคภูมิใจไทย หมายเลข 6 และน.ส.อริยา บุญณัชญาณวุฒิ พรรคประชาธิปัตย์ หมายเลข 7 ยังไม่พบว่ามีการขึ้นแผ่นป้ายหาเสียงแต่อย่างใด
ด้าน พรรครวมไทยสร้างชาติ แม้ไม่มีผู้สมัคร ส.ส.ในแบบเขตเลือก แต่ก็ได้มีการนำแผ่นป้ายนโยบายพร้อมด้วยภาพของ นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค หัวหน้าพรรคฯ ติดตั้งเรียงรายไว้ตามริมถนนสายสำคัญ ๆเท่านั้น