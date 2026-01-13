สลด! ชายพิการเป็นใบ้วัย 70 ปี อยู่ลำพัง ถูกไฟไหม้เสียชีวิตคาสนามหญ้าหน้าบ้าน คาดเผาขยะไฟลุกลาม

อ่างทอง - เกิดเหตุสลดที่อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ชายพิการเป็นใบ้วัย 70 ปี อาศัยอยู่บ้านเพียงลำพัง ถูกไฟไหม้เสียชีวิตคาสนามหญ้าหน้าบ้านซึ่งมีรั้วทึบรอบด้าน คาดเสียชีวิตมาหลายวัน ญาติมาพบศพแจ้งตำรวจตรวจสอบ เบื้องต้นคาดจุดไฟเผาขยะก่อนเกิดเพลิงลุกลาม
วันนี้( 13 ม.ค.) พ.ต.ต.สุรสิทธิ์ ใจเที่ยง สารวัตรสอบสวน สภ.ป่าโมก ได้รับแจ้งเหตุมีผู้ถูกไฟไหม้เสียชีวิต บริเวณสนามหญ้าหน้าบ้านเลขที่ 38 หมู่ 4 ตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมด้วย พ.ต.อ.ภคิน กันต์ธนาคม ผู้กำกับการ สภ.ป่าโมก เจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน แพทย์พยาบาลโรงพยาบาลป่าโมก และเจ้าหน้าที่สมาคมกู้ภัยจังหวัดอ่างทอง
ในที่เกิดเหตุเป็นบ้านสองชั้นริมถนน มีรั้วสังกะสีและไม้ล้อมรอบอย่างหนาทึบ บริเวณสนามหญ้าหน้าบ้านพบร่องรอยไฟไหม้เป็นวงกว้าง ทั้งสนามหญ้าและต้นไม้ มีสายยางตกอยู่ใกล้รถเข็นผู้ป่วย (วีลแชร์) และพบศพชายถูกไฟไหม้เกรียม นอนเสียชีวิตอยู่ในที่เกิดเหตุ สภาพศพเริ่มเน่าเหม็นและขึ้นอืด คาดว่าเสียชีวิตมาแล้วหลายวัน ทราบชื่อผู้เสียชีวิตต่อมาคือ นายวินัย ทรงงาม อายุ 70 ปี เป็นผู้พิการ ใช้รถวีลแชร์ในการเคลื่อนไหว และเป็นใบ้
จากการสอบถาม นางสาวสมฤดี ทรงงาม อายุ 45 ปี น้องเลี้ยงของผู้เสียชีวิต ให้การว่า ผู้เสียชีวิตอาศัยอยู่เพียงลำพังภายในบ้านหลังดังกล่าว โดยวันนี้ได้แวะมาหา แต่พบว่าเสียชีวิตแล้ว จึงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เข้าตรวจสอบ
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่า ผู้เสียชีวิตอาจออกมาเผาขยะบริเวณหน้าบ้าน ก่อนเกิดเพลิงไหม้อย่างรุนแรง ทำให้สำลักควันและล้มลง จากนั้นไฟได้ลุกลามมาไหม้ร่างจนเสียชีวิต โดยเพื่อนบ้านให้ข้อมูลว่า เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา พบเห็นกลุ่มควันและไฟลุกไหม้อย่างรุนแรงบริเวณบ้านหลังดังกล่าว ก่อนจะดับไป เนื่องจากบ้านมีรั้วรอบขอบชิดจึงไม่มีใครทราบเหตุร้ายที่เกิดขึ้น
อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ได้ส่งร่างผู้เสียชีวิตไปตรวจชันสูตรอย่างละเอียดที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริง ก่อนดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป