โรงพยาบาลพญาไท บ่อวิน ประกาศความพร้อมเข้าร่วมระบบประกันสังคมรับภาคอุตสาหกรรมเขตEEC

ศูนย์ข่าวศรีราชา- โรงพยาบาลพญาไท บ่อวิน ประกาศความพร้อมเข้าร่วมระบบประกันสังคม รองรับผู้ประกันตน 50,000 คนรับการเติบโตภาคอุตสาหกรรมในเขต EEC
วันนี้ (13 ม.ค.)โรงพยาบาลพญาไท บ่อวิน ได้จัดกิจกรรม “เปิดบ้านพญาไทบ่อวิน (Open House : Phyathai Bowin)” เพื่อประกาศความพร้อมในการเข้าร่วมเป็นสถานพยาบาลในระบบประกันสังคมอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2569 และยังสามารถรองรับผู้ประกันตนได้สูงสุดถึง 50,000 คน
ทั้งยังได้เปิดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ อัปเดตทิศทางการให้บริการด้านประกันสังคม รวมทั้งการยกระดับคุณภาพการดูแลสุขภาพคนทำงานตามมาตรฐานอาชีวอนามัย
โดยมี นางนิยดา เสนีย์มโนมัย รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม พร้อมผู้บริหารจากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี จ.ระยอง, หัวหน้าสำนักงานประกันสังคมสาขาศรีราชา สาขาปลวกแดง ตลอดจนผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน
นายแพทย์ มาโนช พานทองวิริยะกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพญาไท บ่อวิน เผยว่าโรงพยาบาลพญาไท บ่อวิน เป็นหนึ่งในเครือโรงพยาบาลพญาไท–เปาโล ในเครือ BDMS ซึ่งในพื้นที่ภาคตะวันออกเริ่มต้นจากโรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา ที่ให้การดูแลประชาชนในพื้นที่มาอย่างยาวนานกว่า 30 ปี และได้ขยายการดูแลสู่พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมด้วยโรงพยาบาลพญาไท บ่อวิน โรงพยาบาลขนาด 259 เตียง ที่พร้อมให้บริการรักษาพยาบาลอย่างครอบคลุม ทันสมัย และครบวงจร
โรงพยาบาลพญาไท บ่อวิน มีการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีทางการแพทย์ อาทิ ศูนย์รังสีวินิจฉัยด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง เช่น CT Scan และ MRI รวมถึงห้องปฏิบัติการมาตรฐาน N Health ในเครือ BDMS พร้อมระบบส่งต่อผู้ป่วยที่มีประสิทธิภาพ และการบูรณาการการให้บริการร่วมกันภายในเครือโรงพยาบาลพญาไท–เปาโล ทั้งในเขตภาคตะวันออก กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องและสะดวกยิ่งขึ้น
“โรงพยาบาลพญาไท บ่อวิน ตระหนักดีว่าสุขภาพของคนทำงานคือกำลังสำคัญของประเทศ ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมทุกคนสมควรได้รับการดูแลที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และความใส่ใจ เราพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของระบบสุขภาพที่มีคุณภาพ และเป็นพันธมิตรทางสุขภาพที่องค์กรและผู้ประกันตนไว้วางใจได้” นายแพทย์มาโนช กล่าว