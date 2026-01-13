​"ธนาธร" ลุยตราดช่วย "พรรณเศรษฐ์" หาเสียงมั่นใจรักษาแชมป์ ชูยุทธศาสตร์ "โลกล้อมไทย" แก้ชายแดน

ตราด -"ธนาธร" ลุยตราดช่วย "พรรณเศรษฐ์" หาเสียงมั่นใจรักษาแชมป์ ยืนยันไม่ได้สืบอำนาจจากพ่อ ชูยุทธศาสตร์ "โลกล้อมไทย" แก้ชายแดน-แก๊งคอลเซ็นเตอร์ ยันยังมีนโยบายเลือกตั้งผู้ว่าฯ
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ( 13 ม.ค.) นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ผู้ช่วยหาเสียงพรรคประชาชน พร้อมด้วย น.ส.เบญจา แสงจันทร์ อดีต สส. ได้้ดินทางลงพื้นที่ จ.ตราด เพื่อช่วยหาเสียงช่วย นายพรรณเศรษฐ์ นุ่มหนู หรือโอม ผู้สมัคร สส. จังหวัดตราด พรรคประชาชน พร้อมพบปะพี่น้องประชาชนชาวตราด โดยมี นายศักดินัย นุ่มหนู อดีต สส.ตราด และทีมงานเข้าร่วม
โดย นายธนาธร ได้ขึ้นรถแห่ปราศรัยหาเสียงหน้าตลาดไร่รั้งและหลังตลาด พร้อมชี้แจงถึงสาเหตุที่พรรคประชาชน ตัดสินใจเลือก นายพรรณเศรษฐ์ นุ่มหนู ลงสมัคร สส.ตราด ต่อจาก นายศักดินัย นุ่มหนู อดีต สส.ตราด ซึ่งเป็นบิดา ว่าไม่ใช่การสืบทอดอำนาจ
แต่เหตุผลสำคัญที่ทางพรรคฯ ตัดสินใจส่ง นายพรรณเศรษฐ์ ลงสู่สนามเลือกตั้งเพราะพิจารณาจากศักยภาพและความสามารถของเจ้าตัวโดยตรง
อีกทั้ง นายพรรณเศรษฐ์ เป็นคนหนุ่มที่มีอุดมการณ์แน่วแน่ในความต้องการรับใช้ประชาชน และเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ที่สำคัญคือได้พิสูจน์ผลงานมาแล้วจากการทำงานในฐานะผู้ช่วย สส. มาก่อนหน้า
ขณะที่ นายพรรณเศรษฐ์ ยังได้ปราศรัยขอคะแนนเสียงจากกลุ่มคนรุ่นเก่า เพื่อขอโอกาสเข้าไปทำงาน และอยากเห็นจังหวัดตราดดีกว่าที่เป็นอยู่ โดยเฉพาะการแก้ปัญหาคอปรับชั่น ปัญหาชายแดนและสแกมเมอร์
นอกจากนั้นยังได้ขึ้นรถปราศรัยไปรอบตลาดและเขตเทศบาลเมืองตราด อีกด้วย
ทั้งนี้ชาวตราดได้สอบถามถึงประเด็นความเป็นได้ว่า จังหวัดตราดซึ่งเป็น จังหวัดชายแดน สามารถเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดตราดได้หรือไม่
นายธนาธร ตอบว่าการเลือกตั้งปี พ.ศ.2566 พรรคก้าวไกล ได้เสนอในเรื่องดังกล่าว โดยยืนยันว่าจังหวัดอื่น ๆ ควรเป็นเหมือนกรุงเทพฯ ที่ได้เลือกผู้นำจังหวัดด้วยตนเอง รวมทั้งยังขอให้ประชาชนช่วยกันลงประชามติแก้ไขรัฐธรรนูญ เพื่อคืนประชาธิปไตยกลับคืนสู่ประเทศไทย
ส่วนกระแสข่าวจากฝั่งกัมพูชาที่มีการพาดพิงถึงพรรคการเมืองหนึ่งว่าหากเลือกแล้วจะเกิดสงครามรอบที่ 3 นายธนาธร ระบุว่าตนยังไม่ทราบรายละเอียดในประเด็นดังกล่าว แต่ยืนยันว่าหาก พรรคประชาชน ได้เป็นรัฐบาล จะใช้มาตรการทางการทูตโลกล้อมไทย โดยการเจรจากับกลุ่มประเทศอาเซียนและนานาชาติ ให้เข้ามาร่วมเป็นสักขีพยานเพื่อกดดันให้เกิดสันติภาพที่ยั่งยืน
ขณะที่นโยบายการจัดการพื้นที่ชายแดน คือการมุ่งกำจัดกลุ่มทุนสีเทาและขบวนการสแกมเมอร์ที่ฝังตัวอยู่บริเวณชายแดน เพื่อไม่ให้ประเทศไทยตกเป็นศูนย์กลางการฟอกเงินของแก๊งคอลเซ็นเตอร์อีกต่อไป