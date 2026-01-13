รวบผัวเมีย “โจรเครื่องปรุง” ตระเวนขโมยร้านสะดวกซื้อหลายจังหวัด หมายจับติดตัวคนละ 2 ใบ อ้างรายได้ดีไม่เข็ด

พระนครศรีอยุธยา – ตำรวจ สภ.ผักไห่ จับกุม 2 สามีภรรยาพฤติกรรมโชกโชน ตระเวนก่อเหตุลักทรัพย์ร้านสะดวกซื้อหลายจังหวัด พบมีหมายจับติดตัวคนละ 2 หมาย เคยถูกจับดำเนินคดีมาแล้วแต่ไม่เข็ด กลับมาก่อเหตุซ้ำ อ้างรายได้ดี ก่อนถูกจับได้ขณะเตรียมลงมืออีกครั้งในพื้นที่ จ.สุพรรณบุรี
วันนี้ ( 12 ม.ค.) เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรผักไห่ ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.ศุภกร อ้นสุวรรณ์ ผกก.สภ.ผักไห่ สั่งการให้ชุดสืบสวนเร่งติดตามจับกุมคนร้าย หลังร้านสะดวกซื้อหลายแห่งในพื้นที่อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าแจ้งความว่าถูกคนร้าย 2 คน ซึ่งเป็นสามีภรรยา ตระเวนเข้าไปขโมยสินค้า โดยมุ่งเป้าไปที่เครื่องปรุงอาหาร อาทิ ผงชูรส น้ำตาล และสินค้าอุปโภคบริโภคอื่น ๆ สร้างความเสียหายเป็นจำนวนมาก
จากการสืบสวนพบว่า คนร้ายใช้รถยนต์กระบะเป็นพาหนะ ตระเวนก่อเหตุในหลายพื้นที่ ทั้งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดใกล้เคียง ก่อนรวบรวมพยานหลักฐานขอศาลออกหมายจับผู้ต้องหา 2 ราย คือ
นายจักรพันธุ์ พุ่มห้วยรอบ อายุ 45 ปี ชาว ต.รั้วใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี และ นางสาวนัดดา เมฆเคลื่อน อายุ 42 ปี ภรรยา
ต่อมา ชุดสืบสวน สภ.ผักไห่ นำโดย ร.ต.อ.ปิยะ หัทยา รอง สว.สส.สภ.ผักไห่ ได้เฝ้าติดตามความเคลื่อนไหว จนพบรถยนต์กระบะยี่ห้อมาสด้า หมายเลขทะเบียน บย 9649 สุพรรณบุรี ซึ่งเป็นรถต้องสงสัยจอดอยู่ใกล้ร้านสะดวกซื้อในพื้นที่ ต.รั้วใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี คาดว่ากำลังเตรียมก่อเหตุซ้ำ จึงแสดงตัวเข้าจับกุมตัวผู้ต้องหาทั้งสองไว้ได้ พร้อมตรวจยึดรถยนต์และเสื้อผ้าที่ใช้ก่อเหตุ ก่อนควบคุมตัวมาสอบสวนที่ สภ.ผักไห่
จากการตรวจสอบประวัติพบว่า ผู้ต้องหาทั้งสองมีหมายจับติดตัวคนละ 2 หมาย ในคดีลักทรัพย์ลักษณะเดียวกัน เคยถูกจับดำเนินคดีมาแล้ว แต่ยังไม่เข็ดหลาบ โดยให้การรับสารภาพว่า ตระเวนลักทรัพย์ตามร้านสะดวกซื้อ เมื่อได้ของจำนวนมากจะนำไปขายต่อให้ร้านขายของชำในละแวกที่พัก นำเงินมาใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน อ้างว่ารายได้ดี
เบื้องต้นพนักงานสอบสวนแจ้งข้อหา “ร่วมกันลักทรัพย์โดยใช้ยานพาหนะเพื่อสะดวกแก่การกระทำความผิดหรือการพาทรัพย์นั้นไป” ก่อนควบคุมตัวดำเนินคดีตามกฎหมาย
ทั้งนี้ ตำรวจขอประชาสัมพันธ์ถึงร้านสะดวกซื้อในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดใกล้เคียง หากเคยถูกผู้ต้องหาทั้งสองก่อเหตุในลักษณะเดียวกัน สามารถเดินทางมาติดต่อดูตัวและแจ้งความเพิ่มเติมได้ที่ สภ.ผักไห่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดต่อไป