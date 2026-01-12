xs
เจ้าของร้านอาหารนาเกลือ.. ดวงเฮงเจอก้อนคล้าย “อำพันทะเล” หนักกว่า 1.2กก.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศูนย์ข่าว​ศรี​ราชา​- เจ้าของร้านอาหารนาเกลือ.. ดวงเฮงเจอก้อนคล้าย “อำพันทะเล” หนักกว่า 1.2 กก.ลอยเกยตื้นหน้าร้าน เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์เมืองพัทยารุดตรวจ ยันไม่ใช่ไขมันจากท่อน้ำเสียคาดเป็น “อ๊วกปลา หรืออำพันทะเล” เตรียมส่งตรวจยืนยันอีกครั้ง


วันนี้ ( 12 ม.ค.)​ เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิทยาศาสตร์เมืองพัทยา นำโดย นายอิทธิพล ห่อทองคำ ผู้อำนวยการส่วนจัดการคุณภาพน้ำ พร้อมด้วย น.ส.พัชรินทร์ ปรีดาวัลย์ และนายราเชนท์ มาลัยหวล ผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์ สำนักช่างสุขาภิบาลเมืองพัทยา ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบก้อนไขมันปริศนาลักษณะคล้าย “อำพันทะเล” (Ambergris)

 หลังได้รับการประสานจาก นายอานนท์ อุสะมะ อายุ 49 ปี เจ้าของร้านติดเล ย่านชุมชนตลาดเก่าลานโพธิ์นาเกลือ อ่าวนาเกลือ เมืองพัทยา จ.ชลบุรี เพื่อให้ช่วยตรวจสอบว่าเป็นไขมันจากการลักลอบปล่อยน้ำเสียลงทะเลหรือไม่

นายอานนท์ เจ้าของร้านติดเล เล่าว่าเมื่อช่วงบ่ายวันที่ 11 ม.ค.ที่ผ่านมา ขณะทีีตนเองกำลังเดินเก็บเศษขยะที่ลอยมาเกยตื้นบริเวณชายหาดหน้าร้าน ได้พบก้อนไขมันดังกล่าวเกยอยู่ริมฝั่งและกำลังถูกนกรุมจิกกิน


"ด้วยความเข้าใจว่าอาจเป็นก้อนปะการังหรือเศษวัสดุธรรมชาติ จึงหยิบขึ้นมาดูและโยนกลับลงทะเลไป กระทั่งช่วงค่ำวันเดียวกันก้อนดังกล่าวกลับถูกคลื่นซัดมาเกยตื้นที่จุดเดิมอีกครั้ง จึงเก็บขึ้นมาตรวจดูอย่างละเอียดและทดลองใช้ไฟรน ก็พบว่ามีของเหลวสีเหลืองคล้าย “น้ำตาเทียน” ไหลออกมา เนื้อสัมผัสลื่นมัน ไม่มีกลิ่นเหม็น มีเพียงกลิ่นคาวทะเล จึงสงสัยว่าอาจเป็น “อำพันทะเล” และกังวลว่าอาจเกี่ยวข้องกับของเสีย จึงประสานเมืองพัทยาให้เข้ามาตรวจสอบ"นายอานนท์ กล่าว


เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์เมืองพัทยา เผยหลังการตรวจสอบว่าเบื้องต้นก้อนไขมันดังกล่าวไม่น่าจะเกิดจากฝีมือมนุษย์ และไม่ใช่ไขมันจากท่อน้ำเสีย เนื่องจากหากเป็นไขมันจากร้านอาหารหรือโรงงาน เมื่อลงทะเลแล้วมักมีลักษณะแตกตัว ไม่รวมเป็นก้อนแข็ง อีกทั้งจะมีเศษอาหารปะปน สกปรกเห็นชัด

ที่สำคัญเมื่อถูกความร้อนมักมีกลิ่นเหม็นฉุน แต่ก้อนที่ตรวจพบมีลักษณะค่อนข้างสะอาด ผิวด้านนอกเหมือนมีผงเคลือบ มีร่องรอยถูกน้ำทะเลกัดกร่อน คล้ายลอยอยู่ในทะเลเป็นเวลานาน เมื่อใช้ไฟรน ไม่มีกลิ่นเหม็น มีเพียงกลิ่นคาวทะเล

ขณะที่เนื้อใน เมื่อโดนความร้อนละลายเป็นของเหลวสีเหลืองคล้ำ เหนียวคล้ายน้ำตาเทียน จึงสันนิษฐานว่า ก้อนดังกล่าวมีโอกาสเป็น “อ๊วกปลา หรืออำพันทะเล” สูง

อย่างไรก็ตามยังไม่สามารถยืนยันชนิดของสัตว์ทะเลได้ และต้องส่งตัวอย่างให้หน่วยงานด้านทะเล เช่น ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตรวจสอบอีกครั้งเพื่อความถูกต้อง


ส่วนเศษถุงหรือพลาสติกขนาดเล็ก ที่พบฝังอยู่ภายในคาดว่าเป็นเศษขยะที่ลอยอยู่ในทะเล ซึ่งอาจถูกสัตว์ทะเลขนาดใหญ่กลืนเข้าไปสะสม ก่อนขับออกมาเป็นก้อน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิทยาศาสตร์เมืองพัทยา ยืนยันอีกครั้งว่า ก้อนไขมันที่พบไม่ใช่ของเสียจากท่อระบายน้ำ และจะติดตามผลตรวจยืนยันอย่างเป็นทางการต่อไป เพื่อให้ประชาชนสบายใจและได้ข้อสรุปที่ชัดเจนต่อไป.





