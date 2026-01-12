สำนักป้องกันฯ อบรมเข้ม เสริมสมรรถนะเจ้าหน้าที่ เตรียมพร้อมรับมือฤดูไฟป่า ปี 2569 กลุ่มป่าที่ 12 รอบเขื่อนศรีนครินทร์

กาญจนบุรี - สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า เดินหน้ายกระดับศักยภาพเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าภาคกลาง จัดอบรมเสริมสมรรถนะ รุ่นที่ 1 เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ไฟป่าปี 2569 ในพื้นที่กลุ่มป่ารอบเขื่อนศรีนครินทร์
วันนี้ (12 ม.ค.) ที่ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการควบคุมไฟป่าภาคกลาง จังหวัดกาญจนบุรี ตำบลช่องสะเดา อำเภอเมืองกาญจนบุรี นายนฤพนธ์ ทิพย์มณฑา ผู้อำนวยการสำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า มอบหมายให้ นายมานะ เพิ่มพูล ผู้อำนวยการส่วนควบคุมไฟป่า เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร เสริมสมรรถนะพนักงานดับไฟป่า รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12–16 มกราคม 2569
โดยมี นายสมคิด สิริรัตน์ หัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการควบคุมไฟป่าภาคกลาง จังหวัดกาญจนบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดฝึกอบรม พร้อมด้วย นายวรุณ จันทร์สว่าง หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าสลักพระ–เอราวัณ และ นายศรัณย์วุฒิ พรสรายุทธ หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าไทรโยค ร่วมให้การต้อนรับ มีเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ภาคกลาง จำนวน 30 คน เข้ารับการฝึกอบรม
การจัดฝึกอบรมครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อยกระดับสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ดับไฟป่า ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานภาคสนาม สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และวินัยในการทำงาน อันเป็นพื้นฐานสำคัญในการป้องกันและควบคุมไฟป่าอย่างปลอดภัยและยั่งยืน โดยมีหัวหน้าหน่วยงานควบคุมไฟป่าในพื้นที่เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดด้วย
ทั้งนี้ การฝึกอบรมดังกล่าวถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการเสริมสร้างความพร้อมให้แก่เจ้าหน้าที่ดับไฟป่า ซึ่งเป็นกำลังหลักในการป้องกันและควบคุมไฟป่าในพื้นที่ อย่างไรก็ตาม การแก้ไขปัญหาไฟป่าอย่างยั่งยืนจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมกันดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ งดการเผาในที่โล่ง และแจ้งเหตุเมื่อพบไฟป่า เพื่อร่วมกันลดความสูญเสียและแบ่งเบาภาระการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
สำหรับจังหวัดกาญจนบุรี ถูกจัดให้อยู่ใน กลุ่มป่าที่ 12 กลุ่มป่ารอบเขื่อนศรีนครินทร์ ประกอบด้วยพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ได้แก่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ด้านตะวันตก เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าศรีสวัสดิ์ อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ อุทยานแห่งชาติไทรโยค อุทยานแห่งชาติลำคลองงู และอุทยานแห่งชาติเอราวัณ รวมถึงพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติหลายแห่ง รวมเนื้อที่กว่า 5,338,251.70 ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงเกิดไฟป่าก่อนภูมิภาคอื่นจากสภาพความแห้งแล้ง
โดยนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบหมายให้ นายราชันย์ บัวตรี ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าศูนย์บัญชาการประจำกลุ่มป่ารอบเขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี