อ่างทองสุดทน! ชาวสวนติดกล้องล่าหัวขโมย หลังบวบราคาพุ่ง ถูกลักตัดเกลี้ยงสวน

อ่างทอง – ชาวสวนในพื้นที่จังหวัดอ่างทองสุดทน หลังถูกหัวขโมยแอบย่องเข้ามาลักตัดผลผลิตทางการเกษตรอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ กำลังขายได้ราคาดีในช่วงฤดูหนาว จนต้องยอมควักเงินลงทุนติดตั้งกล้องวงจรปิดรอบสวน เพื่อจับภาพคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
วันนี้( 12 ม.ค.) ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ หมู่ที่ 8 ตำบลโพสะ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง พบชาวสวนหลายรายเริ่มติดตั้งกล้องวงจรปิดทั้งแบบติดตั้งให้เห็นชัดเจนบนเสา และแบบซ่อนไว้ตามพุ่มไม้ภายในสวน เพื่อป้องกันและจับภาพหัวขโมยที่แอบเข้ามาลักตัดพืชผัก ซึ่งในช่วงนี้ราคาผลผลิตปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้มีการลักขโมยเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
นายสมนึก ถนอมสมบัติ หรือ “น้าแป๊ะ” อายุ 63 ปี เจ้าของสวน เปิดเผยว่า ตนปลูกบวบในพื้นที่ประมาณ 3 ไร่ 2 งาน บริเวณคันบ่อภายในสวน ช่วงนี้ราคาบวบปรับตัวสูงขึ้น จากเดิมถุงละ 5 กิโลกรัม ราคาเพียง 50–60 บาท ขยับขึ้นเป็น 120–150 บาท แต่กลับถูกหัวขโมยแอบเข้ามาลักตัดไปแทบหมดสวน ทั้งลูกเล็กและลูกใหญ่ คาดว่าเป็นคนในพื้นที่
ด้วยความสุดทน นายสมนึกจึงตัดสินใจลงทุนซื้อกล้องวงจรปิดจำนวน 3 ตัว ใช้งบประมาณกว่า 3,000 บาท ติดตั้งรอบสวนทั้งแบบเปิดเผยและซ่อนไว้ เพื่อป้องกันไม่ให้โจรมาขโมยกล้องไปอีก โดยหวังใช้เทคโนโลยีช่วยเฝ้าระวังสวนแทนคน พร้อมยืนยันว่าหากสามารถจับตัวคนร้ายได้ จะไม่ยอมความและดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
ด้าน นายอุดม แจ่มปัญญา อายุ 72 ปี ชาวบ้านในพื้นที่ กล่าวว่า ที่ผ่านมาเกษตรกรในหมู่ที่ 8 ถูกหัวขโมยแอบเข้ามาลักตัดผลผลิตทางการเกษตรหลายชนิด ทั้งบวบและแตงกวา ซึ่งเชื่อว่าน่าจะเป็นกลุ่มผู้เสพยาเสพติดในพื้นที่ แม้สวนบางแห่งจะอยู่ติดถนนใหญ่หรือใกล้สถานที่ราชการ แต่คนร้ายก็ยังไม่เกรงกลัว ทำให้ชาวสวนจำเป็นต้องหันมาติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อป้องกันทรัพย์สิน และนำหลักฐานส่งเจ้าหน้าที่ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป