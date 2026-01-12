พฐ.ภาค 2 เร่งตรวจวิถีจรวด BM21 ถล่มบ้านหนองเสม็ด ทำบ้านเรือน ปชช.เสียหาย 30 หลัง

สระแก้ว-“พิสูจน์หลักฐาน ภาค 2” เร่งตรวจวิถีจรวด BM 21 ทหารเขมรยิงถล่มใส่พื้นที่บ้านหนองเสม็ด อ.โคกสูง จ.สระแก้ว ทำบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายกว่า 30 หลัง ยันใช้เป็นหลักฐานในการพิจารณาทางคดี
วันนี้ ( 12 ม.ค.) เจ้าหน้าที่ชุดพิสูจน์หลักฐาน ตำรวจภูธรภาค 2 พร้อมด้วยตำรวจชุด EOD 12 ได้นำอุปกรณ์เข้าตรวจสอบวิถีจรวด BM 21 ในพื้นที่บ้านหนองเสม็ด อ.โคกสูง จ.สระแก้ว ที่ทหารกัมพูชายิงเข้าใส่บ้านเรือนประชาชนจนได้รับความเสียหายกว่า 30 หลังคาเรือน เพื่อเก็บรวบรวมพยานหลักฐานอย่างละเอียด
โดยพบบ้านหลังแรกซึ่งเป็นบ้านของ นายอนุพันธ์ หรือ “ติ๊ก” ได้รับความเสียหายอย่างรุนแรง และตัวบ้านต้องใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้นประมาณ 1,500,000 บาท ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ใช้โดรนบินตรวจสอบพื้นที่โดยรอบ รวมถึงใช้ท่อแป๊บวัดแนววิถีของจรวดบีเอ็ม 21 เพื่อระบุทิศทางการพุ่งเข้ามา
รวมทั้งยังได้วัดขนาดความลึกของหลุมระเบิด เพื่อตรวจสอบจุดเสียหายของบ้านเรือนประชาชนอย่างละเอียด ตั้งแต่หน้าต่าง ประตู ผนังและโครงสร้างอาคารในจุดต่าง ๆ พร้อมใช้ตลับเมตรวัดระยะห่างระหว่างจุดที่จรวดตกกับตัวบ้าน รวมถึงมีการตักดินจากบริเวณใต้หลุมระเบิดเพื่อนำไปตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์
ขณะที่ พ.ต.อ. กิตติศักดิ์ ยาคุ้มภัย นักวิทยาศาสตร์ (สบ 5) ศูนย์พิสูจน์หลักฐานภาค 2 เผยว่าการปฏิบัติงานในวันนี้เป็นการ บูรณาการร่วมกันของเจ้าหน้าที่จากทุกภาคส่วน เพื่อพิสูจน์รายละเอียด ของวิถีจรวดที่เข้ามาสร้างความเสียหายแก่บ้านเรือนประชาชน ซึ่งข้อมูลทั้งหมดจะถูกนำไปใช้เป็นหลักฐานประกอบทางคดี
ทั้งนี้ กองพิสูจน์หลักฐานตำรวจภูธรภาค 2 ได้ระดมกำลังจากหลายจังหวัดเข้าตรวจสอบพื้นที่ที่เกิดเหตุทุกหลังคาเรือน เพื่อให้การเก็บข้อมูลเป็นไปอย่างครบถ้วนและรอบด้านมากที่สุด โดยได้แบ่งกำลังออกเป็น 3 ชุด เพื่อเร่งสำรวจบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับผลกระทบ โดยจุดสำคัญจะเน้นการตรวจสอบและวัดวิถีจรวดบีเอ็ม 21 ว่าตรงกับสภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงหรือไม่ เพื่อใช้เป็นหลักฐานสำคัญในการพิจารณาทางคดีต่อไป