เล่นเอาไฟดับทั้งเกาะล้าน นักกีฬาร่มบิน ร่อนร่มพลาดติดแหง็กบนยอดเสาไฟฟ้าแรงสูง

ศูนย์ข่าวศรีราชา - เล่นเอาไฟดับทั้งเกาะล้าน นักกีฬาร่มบิน ร่อนร่มพลาดติดแหง็กบนยอดเสาไฟฟ้าแรงสูงหาดตาแหวน อาสาสมัครกู้ภัย- ตร.สภ.เมืองพัทยาประจำเกาะล้าน รีบช่วยวุ่น พบมีแผลไหม้ถูกกระแสไฟฟ้าช็อตจนต้องนำตัวส่งโรงพยาบาล
เมื่อเวลา 14.30 น. วันนี้( 12 ม.ค. ) ศูนย์วิทยุ หน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ฯเมืองพัทยา ได้รับแจ้งว่าเกิดอุบัติเหตุ ชาวต่างชาติ เล่นกีฬาร่มบินพลาดร่อนลงไปติดอยู่บริเวณยอดเสาไฟฟ้าแรงสูง หาดตาแหวน ม.7 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี หลังรับแจ้งจึงส่งกำลังอาสาสมัครกู้ภัย สนธิกำลังร่วมเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองพัทยา ประจำเกาะล้าน เข้าให้การช่วยเหลือ
ในที่เกิดเหตุพบนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ พากันยืนมองดูเหตุการณ์จำนวนมาก ขณะที่เสาไฟฟ้าแรงสูงดังกล่าวมีระดับความสูงกว่า 10 เมตร
ส่วนนักกีฬาร่มบินทราบชื่อคือ นายไมเคิล ทำราวิส แลงฮาร์ท อายุ 55 ปี ซึ่งเป็นชาวอเมริกัน สภาพสวมชุดเล่นกีฬากระโดดร่มร่างห้อยโตงเตง หัวทิ่มพื้นติดเนื่องจากสายและตัวร่มติดคาอยู่บนเสาไฟฟ้า จนต้องส่งเสียงร้องขอความช่วยเหลือ
ทีมกู้ภัยฯ ต้องเร่งประสานเจ้าที่การไฟฟ้าฯ ทำการตัดกระแสไฟก่อนเข้าช่วยเหลือ จนทำไฟฟ้าบนเกาะล้านดับทั้งเกาะ ส่วนการให้ความช่วยเหลือเป็นไปด้วยความยากลำบากและต้องใช้เวลานานเกือบ 1 ชั่วโมง สุดท้ายสามารถนำร่างชาวต่างชาติรายนี้ลงมาได้อย่างปลอดภัย
จากการตรวจสอบร่างกายชาวต่างชาติ พบว่ามีบาดแผลถลอกบริเวณขาทั้ง 2 ข้าง และยังมีแผลจากการถูกกระแสไฟฟ้าช็อตจนเป็นแผลไหม้ (แผลเบิร์น) ทีมกู้ภัยฯ ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลบ้านเกาะล้านและเตรียมนำตัวส่งโรงพยาบาลในพื้นที่เมืองพัทยา ต่อไป
สอบถามนายไมเคิล ทำราวิส แลงฮาร์ท ทราบว่าเป็นนักกีฬาร่มบิน และนักกีฬากระโดดร่มที่มีใบอนุญาต ( ไลเซนต์ ) ของสมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ส่วนการขึ้นไปบนยอดเขาเกาะล้าน ที่มีระดับความสูงหลายร้อยเมตร ก็เพื่อที่จะกระโดดร่มลงมา หรือที่เรียกว่า “ร่มร่อน หรือ ร่มบิน ” แต่ในระหว่างที่กระโดดร่มจากยอดเขาเพื่อร่อนลงมาบริเวณชายหาดตาแหวน ได้เกิดความผิดพลานจนร่มร่อนไปติดแหง็กบนเสาไฟฟ้าแรงสูงจนทำให้ได้รับบาดเจ็บดังกล่าว
เบื้องต้น ผู้ได้รับบาดเจ็บอยู่ระหว่างการส่งตัวจากโรงพยาบาลบ้านเกาะล้าน มารักษาต่อที่โรงพยาบาลในพื้นที่เมืองพัทยา….