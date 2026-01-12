รวบสาวสอง ฉก iPad เด็ก 17 วางข้างรถใกล้ทุ่งศรีเมือง เจ้าตัวอ้างเก็บได้

อุดรธานี-เยาวชนสาวโร่แจ้งตำรวจเมืองอุดรธานี หลังถูกขโมยกระเป๋าสัมภาระพร้อม iPad Air 4 หน้าร้านเสื้อผ้า ข้างทุ่งศรีเมือง ตำรวจแกะรอยจากกล้องวงจรปิดและสัญญาณ GPS ตามรวบสาว LGBTQ ได้คาบ้านเช่า เจ้าตัวยันไม่ได้ขโมย อ้างเก็บได้ แต่หลักฐานมัดแน่น แจ้งข้อหาลักทรัพย์
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เยาวชนอายุ 17 ปี เข้าแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวน สภ.เมืองอุดรธานี หลังถูกคนร้ายก่อเหตุขโมยกระเป๋าสัมภาระ ภายในมีเสื้อผ้า เครื่องใช้ส่วนตัว และแท็บเล็ต iPad Air 4 โดยเหตุเกิดบริเวณหน้าร้านเครื่องนอนแห่งหนึ่ง ถนนพรานพร้าว ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2569 ที่ผ่านมา
ผู้เสียหายระบุว่า ขณะจอดรถจักรยานยนต์ไว้หน้าร้าน และวางกระเป๋าสัมภาระไว้ข้างรถ ก่อนจะเดินเข้าไปเลือกซื้อสินค้า เมื่อกลับออกมาพบว่ากระเป๋าสีชมพูและทรัพย์สินภายในสูญหาย จึงรีบเข้าแจ้งความ พร้อมมอบภาพจากกล้องวงจรปิดให้เจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวน สภ.เมืองอุดรธานี ใช้เป็นหลักฐานติดตามตัวคนร้าย
หลังรับแจ้งเหตุ เจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดในพื้นที่ และใช้สัญญาณ GPS จาก iPad ของผู้เสียหายเป็นเบาะแส กระทั่งพบว่าพิกัดสัญญาณหยุดอยู่บริเวณถนนอุดรดุษฎี ใกล้ตลาดบ้านห้วย 1 ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จึงนำกำลังเข้าประจำการและเชิญตัวผู้ต้องสงสัยมาสอบสวนทราบชื่อผู้ก่อเหตุต่อมา คือนางสาวจินตนา แก้วพิมผา หรือหนิง อายุ 36 ปี ผู้ต้องสงสัย
จากการสอบถามผู้ก่อเหตุว่า iPad อยู่ไหนนางสาวจินตนา หรือ “หนิง” ได้ตอบว่า “iPad ที่เก็บได้นั่นเหรอ ไม่ได้ขโมย” พร้อมอ้างเพิ่มเติมว่า iPad ดังกล่าวมีผู้นำมาให้ตน และยืนยันว่าไม่ได้เป็นผู้ขโมยแต่อย่างใด
อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาพยานหลักฐานจากกล้องวงจรปิดและข้อมูลทางเทคนิคแล้ว เจ้าหน้าที่ตำรวจเห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเป็นการกระทำผิด จึงควบคุมตัวนางสาวจินตนาไปดำเนินคดีตามกฎหมาย เบื้องต้นแจ้งข้อหา “ลักทรัพย์”
ด้านน้องนุ่น อายุ 15 ปี และน้องชมพู่ อายุ 17 ปี เยาวชนผู้เสียหาย เล่าว่าก่อนเกิดเหตุได้ออกมาซื้อเครื่องสำอางและเสื้อผ้า กำลังจะไปหาซื้อเครื่องนอน ส่วน iPad ได้เก็บไว้ในกระเป๋าสีชมพูวางไว้ข้างรถจักรยานยนต์ ก่อนเดินเข้าไปเลือกซื้อผ้าปูที่นอนและผ้าห่ม ใช้เวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมง เมื่อกลับมาก็พบว่าทรัพย์สินทั้งหมดสูญหายแล้ว
ทั้งนี้ iPad เครื่องดังกล่าวเป็นทรัพย์สินที่ผู้เสียหายเก็บเงินซื้อไว้ด้วยตนเอง เพื่อใช้เล่นโซเชียลมีเดียและติดต่อสื่อสาร ภายหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถติดตามจับกุมผู้ก่อเหตุได้แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป