สมุทรสงครามเลือกตั้ง อบต. 21 แห่ง “นายกเก่าสอบตก 4” บ้านใหม่ผงาดหลายพื้นที่

สมุทรสงคราม – สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรสงคราม เปิดเผยผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ของจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งมีการเลือกตั้งจำนวน 21 แห่ง จากทั้งหมด 22 แห่ง พบว่า นายก อบต.เดิมที่ลงสมัครรับเลือกตั้งโดยไม่มีคู่แข่ง จำนวน 11 แห่ง ได้รับเลือกตั้งทั้ง 11 แห่ง ขณะที่พื้นที่ที่มีการแข่งขัน 10 แห่ง ปรากฏว่า นายกเก่าสอบตก 4 แห่ง สะท้อนกระแสเปลี่ยนแปลงในหลายพื้นที่
น.ส.มาณวิกา ทองประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรสงคราม เปิดเผยว่า สำหรับผลผู้สมัครนายก อบต.ที่ได้รับคะแนนสูงสุดในแต่ละพื้นที่ มีดังนี้
อำเภอเมืองสมุทรสงคราม
อบต.ลาดใหญ่ – นายโสภณ ทองเปรม (คนใหม่)
อบต.บางแก้ว – นายกิตติชัย ตันประเสริฐ
อบต.นางตะเคียน – นายสมจิตร จริยประเสริฐสิน
อบต.คลองเขิน – นายอำนวย กำเนิดอุย
อบต.ท้ายหาด – นายอรรถพล งามเผือก
อบต.บางขันแตก – นายอภินันท์ พัฒนาการพาณิชย์
อำเภออัมพวา
อบต.ท่าคา – นายวิเชียร เจริญรัตน์
อบต.ยี่สาร – นางทัศนีย์ พยนต์ยิ้ม
อบต.แควอ้อม – นายดนัย ขจรผล
อบต.บางแค – นายธนะวิโรจน์ เอกสินธ์ (คนใหม่)
อบต.แพรกหนามแดง – นายทวีป อมศิริ
อบต.บางช้าง – นายสุรเชษฐ์ ขันกำเนิด (คนใหม่)
อบต.บางนางลี่ – นายกิตติพร ขำศิริ
อบต.วัดประดู่ – นายชยกร นาคสิงห์
อบต.ปลายโพงพาง – นายดรุต ยังวัฒนา
อบต.เหมืองใหม่ – นายสมศักดิ์ รัตนากร
อำเภอบางคนที
อบต.โรงหีบ–บางกุ้ง – นายเวชยันต์ คงประชา (คนใหม่)
อบต.บางสะแก – นายวิชัย กรรมาชีพ
อบต.ดอนมะโนรา – นายพยัพ เถื่อนสุวรรณ
อบต.กระดังงา – นางจินตนา กลิ่นช้าง
อบต.บางคนที–ยายแพง – น.ส.เรณู เล็กนิมิต
ทั้งนี้ สำนักงาน กกต.จะดำเนินการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการต่อไป
ส่วน อบต.บางพรม ไม่มีการจัดการเลือกตั้งในครั้งนี้ เนื่องจากนายก อบต.เดิมถึงแก่กรรม และได้มีการจัดการเลือกตั้งไปแล้วก่อนหน้านี้