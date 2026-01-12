ผู้ว่าฯ สระบุรีบูรณาการ กกต.–ตำรวจ วางมาตรการเข้มเลือกตั้งใหญ่–ประชามติ 8 ก.พ. 69 ตั้งเป้ารักษาสถิติใช้สิทธิระดับต้นประเทศ

สระบุรี – จังหวัดสระบุรีประกาศความพร้อมจัดการเลือกตั้ง ควบคู่การออกเสียงประชามติ 8 กุมภาพันธ์ 2569 บูรณาการความร่วมมือฝ่ายปกครอง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และตำรวจภูธรจังหวัด วางมาตรการเข้มทุกด้าน
พร้อมตั้งเป้ารักษาสถิติผู้มาใช้สิทธิในระดับต้นของประเทศ
วันนี้ ( 12 ม.ค.) ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระบุรี นายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานแถลงข่าวการเตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้ง โดยมี นายณัฐวรรธน์ วงศ์อิสรภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระบุรี และ พ.ต.อ.ไพโรจน์ ตีรโสภณ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี ร่วมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและมาตรการรักษาความสงบเรียบร้อย
นายบัญชา เชาวรินทร์ กล่าวว่า การเลือกตั้งครั้งนี้ถือเป็นภารกิจสำคัญของประเทศ เนื่องจากเป็นกระบวนการใช้อำนาจอธิปไตยของประชาชนในการกำหนดทิศทางการบริหารประเทศ จังหวัดสระบุรีจึงให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมในทุกมิติ ตั้งแต่การจัดสถานที่เลือกตั้ง การเตรียมบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ไปจนถึงการกำกับดูแลให้การดำเนินการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี กล่าวเพิ่มเติมว่า หลังมีพระราชกฤษฎีกายุบสภาเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2568 จังหวัดได้เริ่มดำเนินการเตรียมความพร้อมทันที โดยมุ่งเน้นการทำงานแบบบูรณาการกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และขอความร่วมมือประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างพร้อมเพรียง เพื่อรักษาสถิติการใช้สิทธิของจังหวัดสระบุรี ซึ่งเคยมีผู้มาใช้สิทธิสูงถึงร้อยละ 82.58
ด้าน นายณัฐวรรธน์ วงศ์อิสรภาพ เปิดเผยว่า สำนักงาน กกต. ได้เตรียมความพร้อมหน่วยเลือกตั้งครบทุกพื้นที่ พร้อมจัดอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งให้มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ
ขณะที่ พ.ต.อ.ไพโรจน์ ตีรโสภณ ยืนยันว่า ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรีได้วางแผนรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยทั้งก่อน ระหว่าง และหลังวันเลือกตั้ง โดยบูรณาการกำลังร่วมกับฝ่ายปกครอง เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น พร้อมสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการมาใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างเต็มที่