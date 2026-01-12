ศาลเมืองพัทยาออกหมายจับแล้ว หนุ่มจีนพันเทปกาวสาวชาติเดียวกันทิ้งในรถ หลังลวงไปรีดทรัพย์แต่ไม่มีจ่าย

ศูนย์ข่าวศรีราชา- ศาลเมืองพัทยา ออกหมายจับหนุ่มจีนลวงเซลล์สาวชาติเดียวกันชิงทรัพย์เวลากลางคืน หลังล่อลวงไปดูบ้านราคากว่า 3 ล้านบาทในเขตบางละมุง จ.ชลบุรี ส่วนยอดเงินบังคับให้โอนผ่านแอปฯ WeChat เหลือแค่ 6,996 หยวน ตำรวจเร่งไล่ล่าตัวดำเนินคดี
จากกรณีที่มีหญิงสาวชาวจีนทราบชื่อคือ น.ส.หยาง หรือเวนดี้ หวัง อายุ 35 ปี ถูกคนร้ายซึ่งเป็นชายชาวจีนชาติเดียวกันจับมัดด้วยเทปกาวทิ้งไว้ภายในรถยนต์หรูบริเวณซอยพัฒนาการ 4 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ช่วงกลางดึกคืนวันนี้ 11 ม.ค. กระทั่งมีเจ้าหน้าที่อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ผ่านไปพบ จึงรีบแจ้ง พ.ต.อ.ณัฐพล ผ่องสุขสกุล ผกก.สภ.หนองปรือ จ.ชลบุรี นำกำลังชุดสืบสวน พร้อมเจ้าหน้าที่สายตรวจ และเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองชลบุรี เข้าตรวจสอบและให้การช่วยเหลือ
ทราบชื่อผู้ก่อเหตุคือ นายกง เกาเผิง (Mr. GONG GAOPENG)อายุ 30 ปี สัญชาติจีน ที่ล่อลวงให้หญิงสาวซึ่งมีอาชีพเป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์พาไปดูบ้านในเขต อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ก่อนใช้กรรไกรจี้บังคับให้โอนเงินจำนวน 6,996 หยวน (คิดเป็นเงินไทยประมาณ 31,000 บาท) ผ่านแอปพลิเคชัน WeChat แต่หญิงสาวไม่มีเงินให้จึงถูกจับพันตัวด้วยเทปกาวตามที่มีการนำเสนอข่าวไปแล้วนั้น
ล่าสุดในวันนี้ ( 12 ม.ค.) พ.ต.อ.ณัฐพล ผ่องสุขสกุล ผกก.สภ.หนองปรือ พร้อมทีมสืบสวน สภ.หนองปรือ ได้ร่วมกับชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี และชุดสืบสวนตำรวจตรวจคนเข้าเมือง จ.ชลบุรี ได้จัดประชุมวางแผนติดตามจับกุมผู้ก่อเหตุ โดยเน้นตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด เพื่อหาเส้นทางหลบหนีแล้ว
และยังรายงานว่า ศาลจังหวัดพัทยา ได้อนุมัติออกหมายจับ นายกง เกาเผิง เลขที่15/2569 ในข้อหา ชิงทรัพย์ในเวลากลางคืน โดยมีอาวุธ และกักขังหน่วงเหนี่ยว ซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
ส่วนแนวทางสืบสวนพบว่า ผู้ต้องหาได้ทำทีติดต่อขอซื้อบ้านราคา ประมาณ3 ล้านบาทจากผู้เสียหายซึ่งมีอาชีพเป็นนายหน้าค้าอสังหาริมทรัพย์ โดยมีการติดต่อผ่านแอปพลิเคชันของบริษัทตั้งแต่ วันที่ 8 ม.ค.69 ก่อนนัดพบพูดคุยครั้งแรกบริเวณใกล้ห้างสรรพสินค้าชื่อดังย่านถนนพัทยาสาย 2 เมื่อ วันที่10 ม.ค.ที่ผ่านมาและในคืนเกิดเหตุได้ลวงผู้เสียหายไปดูบ้านตัวจริง ก่อนลงมือก่อเหตุดังกล่าว
จากการสอบถาม น.ส. เดียร์ อายุ 32 ปี เพื่อนสนิทซึ่งทำงานที่เดียวกันกับผู้เสียหาย ให้ข้อมูลว่าขณะนี้ผู้เสียหายยังอยู่ในอาการหวาดกลัวอย่างหนักและไม่กล้าอยู่ลำพัง นอกจากนั้นยังมีร่องรอยบาดแผลตามร่างกาย
“ ก่อนหน้านี้ผู้เสียหายไม่ได้เอะใจอะไรกับพฤติกรรมของผู้ก่อเหตุ กระทั่งเริ่มผิดสังเกตเมื่อผู้ก่อเหตุไม่ยอมไปดูบ้านในช่วงเวลากลางวันโดยอ้างว่าไปท่องเที่ยว กระทั่งหลังดูบ้านเสร็จและขับรถออกมายังไม่พ้นจุดป้อมยามหมู่บ้าน ก็ถูกลงมือก่อเหตุทันที โดยขอให้ตำรวจเร่งติดตามจับกุมผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีโดยเร็ว”
ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่าขณะนี้ เจ้าหน้าที่ยังอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม และเชื่อว่าจะติดตามตัวผู้ต้องหาตามหมายจับมาดำเนินคดีตามกฏหมายได้ในเร็วๆ นี้