ศึกเลือกตั้งนายกอบต.กาฬสินธุ์ คนเก่าสอบตกมากกว่าครึ่ง ประชาชนตื่นตัวใช้สิทธิคึกคักมากถึง 72%

กาฬสินธุ์-ศึกเลือกตั้งท้องถิ่นกาฬสินธุ์ นักการเมืองหน้าใหม่ผงาด เลือกตั้งส.อบต.และนายกอบต.ในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ทั้ง 62 แห่ง เผยคนเก่าสอบตกถึง 42 คน หรือมากกว่าครึ่ง ด้านผอ.กตต.กาฬสินธุ์เผยภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประชาชนออกมาใช้สิทธิคึกคักกว่า72%
นายนวัต บุญศรี ผอ.กกต.กาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า การเลือกตั้งส.อบต.และนายกอบต.ในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ทั้ง 62 แห่ง วันอาทิตย์ที่ 11 มกราคม 2569 ที่ผ่านมา ภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งเจ้าหน้าที่กกต.กาฬสินธุ์ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดบรรยากาศตลอดทั้งวัน และเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยได้ร่วมกันจัดการลงคะแนนเลือกตั้ง โดยยึดหลักระเบียบและกฎหมาย เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริต เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย
เบื้องต้นยังไม่พบการกระทำผิดกฎหมาย ซึ่งบรรยากาศการใช้สิทธิเลือกตั้งคึกคัก ประชาชนตื่นตัวออกมาใช้สิทธิกันจำนวนมาก คิดเป็นร้อยละ72
อย่างไรก็ตามผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับผลการเลือกตั้งส.อบต.และนายกอบต.ในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ทั้ง 62 แห่งครั้งนี้ ผู้สมัครหน้าใหม่ คนใหม่ ได้รับการเลือกตั้งชนะแชมป์เก่าไปหลายพื้นที่ โดยเฉพาะนายกอบต.มีผู้สมัครคนใหม่ชนะการเลือกตั้งมากถึง 42 แห่ง และมีผู้สมัครที่เป็นแชมป์เก่าเพียง 20 แห่งเท่านั้นที่ยังเหนียวแน่นสามารถรักษาเก้าอี้ไว้ได้ แต่ก็ชนะคู่แข่งผู้สมัครหน้าใหม่ได้ไม่ขาดลอยมากนัก