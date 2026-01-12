กกล.บูรพาจับแรงงานพม่า 16 รายลอบเดินเท้าจากไทยหวังข้ามแดนไปทำงานกัมพูชา

สระแก้ว- ฉก.คลองหาด ร้อยทหารพรานที่ 1203 กกล.บูรพา ร่วมตำรวจ สภ.คลองน้ำใส ดักจับแรงงานพม่า 16 ราย ลอบเดินเท้าผ่านไทยหวังไปทำงานกัมพูชา อ้างสมัครงานทำความสะอาดค่าจ้างเดือนละ 500 ดอลลาร์
วันนี้ ( 12 ม.ค.) กองกำลังบูรพา โดยชุดเฉพาะกิจคลองหาด ร้อยทหารพรานที่ 1203 ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรคลองน้ำใส ได้ควบคุมตัวชายชาวพม่าจำนวน 16 คนขณะกำลังเดินเท้าตามเส้นทางการเกษตร บริเวณพื้นที่บ้านหนองปรือ ต.ผ่านศึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
ซึ่งทั้งหมดไม่มีหนังสือเดินทางหรือเอกสารแสดงตนใด ๆ และให้การว่ามีภูมิลำเนาอยู่ที่มัณฑะเลย์ เมืองมายิตธา ประเทศเมียนมา
การจับกุมดังกล่าวเป็นผลจากการร่วมกันลาดตระเวนเพื่อป้องกันและสกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมายในพื้นที่รับผิดชอบตามแนวชายแดนไทย–กัมพูชา
จากการสอบถามเบื้องต้นทราบว่าแรงงานทั้งหมดได้รับการแนะนำจากเพื่อนชาวพม่า ให้ติดต่อไปทางเพจเฟซบุ๊กแห่งหนึ่งที่มีการรับสมัครงานตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด โดยอ้างว่าจะได้รับค่าจ้างเดือนละ 500 ดอลลาร์สหรัฐ
จากนั้นจึงมีชายชาวไทย 1 คน และชายชาวพม่า ขับรถกระบะสีดำมาส่งยังจุดดังกล่าวเพื่อเตรียมลักลอบเดินทางข้ามไปยังประเทศกัมพูชา
โดยแรงงานทั้งหมดระบุว่า ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางคนละ 12,000 บาท ซึ่งขณะเจ้าหน้าที่เข้าจับกุมไม่พบผู้นำพาอยู่ในที่เกิดเหตุแต่อย่างใด
เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวชาวพม่าทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวน สภ.คลองน้ำใส เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย