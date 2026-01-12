อุกอาจ! คนร้ายชาวจีนลวงสาวชาติเดียวกันบังคับโอนเงิน 5 แสนหยวนไม่ได้ จับมัดเทปกาวทิ้งในรถกลางป่า

ศูนย์ข่าวศรีราชา- อุกอาจ! คนร้ายชาวจีนลวงสาวนายหน้าอสังหาฯ ชาติเดียวกันดูบ้านใน อ.บางละมุง จ.ชลบุรี สบโอกาสใช้มีดจี้บังคับขึ้นรถหรูสั่งโอนเงินเข้าบัญชี 5 แสนหยวน ผู้เสียหายไม่มีจับมัดด้วยเทปกาวทิ้งกลางป่า โชคดี อปพร. เห็นพิรุธเข้าช่วยทัน
จากเหตุกาณ์ หญิงสาวชาวจีน ถูกคนร้ายจับมัดด้วยเทปกาวทิ้งไภายในรถยนต์หรู บริเวณซอยพัฒนาการ 4 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ช่วงกลางดึกคืนวานนี้ (11 ม.ค.) กระทั่งมีเจ้าหน้าที่อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ผ่านไปพบ จึงรีบแจ้ง พ.ต.อ.ณัฐพล ผ่องสุขสกุล ผกก.สภ.หนองปรือ จ.ชลบุรี ซึ่งได้นำกำลังชุดสืบสวน พร้อมเจ้าหน้าที่สายตรวจ และเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองชลบุรี เข้าตรวจสอบ
ในที่เกิดเหตุพบรถยนต์เก๋งยี่ห้อเมอร์เซเดสเบนซ์ รุ่น C350e สีดำ หมายเลขทะเบียน ฉง 318 ชลบุรี สภาพพุ่งชนกำแพงรั้วโครงการหมู่บ้านแห่งหนึ่งจนได้รับความเสียหาย
ส่วนบริเวณเบาะหลังพบหญิงสาวชาวจีนชื่อ น.ส.หยาง หรือเวนดี้ หวัง อายุ 35 ปี สภาพถูกมัดด้วยเทปกาวสีเหลืองพันรอบลำตัว แขน ขา และศีรษะ จนไม่สามารถขยับตัวได้ เหลือเพียงช่องเล็กๆ บริเวณจมูกสำหรับหายใจ
เจ้าหน้าที่จึงเร่งให้การช่วยเหลือด้วยการแกะเทปกาวออกอย่างทุลักทุเล ก่อนนำตัวผู้เสียหายออกจากรถท่ามกลางความตื้นตันใจของผู้เสียหายที่เข้าสวมกอดเจ้าหน้าที่ และผู้ช่วยเหลือทุกคนในทันทีนั้น
จากการสอบถาม นางจำปี ประทุมเนตร อายุ 59 ปี เจ้าหน้าที่อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ที่พบหญิงชาวจีนเป็นคนแรกทราบว่า ในวันเกิดเหตุตนเองกำลังขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้าน แต่ได้สัง้กตเห็นรถยนต์เบนซ์จอดอยู่ในป่าข้างทาง ลักษณะผิดปกติโดยไฟท้ายกระพริบถี่คล้ายมีคนเหยียบเบรกซ้ำๆ หลายครั้ง จึงจอดรถสังเกตการณ์อยู่ห่างๆ
และเมื่อใช้ไฟฉายส่องดูก็ไม่พบความเคลื่อนไหว กระทั่งได้ยินเสียงร้องเบาๆ จากภายในรถ จึงรีบโทรศัพท์แจ้งเพื่อนซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่เทศกิจให้เข้ามาช่วยตรวจสอบ และพบว่าระหว่างนั้นรถยนต์คันดังกล่าวได้ขับลึกเข้าไปในป่ามากขึ้นเรื่อยๆ คล้ายพยายามหลบหนี
"เมื่อเพื่อนที่เป็นเจ้าหน้าที่เทศกิจเดินทางมาถึง จึงเข้าไปแสดงตัวและเคาะกระจกเรียกให้คนขับลงจากรถ แต่คนขับกลับเร่งเครื่องถอยหลังออกจากป่าและขับพุ่งไปชนกำแพงหมู่บ้านใกล้เคียง ห่างจากจุดแรกประมาณ 100 เมตร เมื่อวิ่งติดตามไปตรวจสอบก็พบประตูรถเปิดทิ้งไว้ และภายในรถมีหญิงสาวชาวจีนถูกมัดนอนคว่ำหน้าอยู่เบาะหลัง ส่วนคนร้ายได้วิ่งหลบหนีไป"
ด้าน น.ส.เบียร์ ซึ่งเป็นล่ามแปลภาษาเผยว่า จากการสอบถามผู้เสียหายเบื้องต้นทราบว่า ผู้เสียหายทำงานเป็นเอเยนซี่อสังหาริมทรัพย์ และก่อนเกิดเหตุได้มีลูกค้าชาวจีนติดต่อผ่านแอปพลิเคชั่นวีแชท ขอให้พาเข้าชมโครงการบ้านในพื้นที่เกิดเหตุ
แต่ขณะพาชมโครงการ ลูกค้าคนดังกล่าวได้ใช้อาวุธมีดข่มขู่บังคับให้โอนเงินจำนวน 50,000 หยวน หรือประมาณ 220,000 บาทให้ แต่ผู้เสียหายแจ้งว่าไม่มีเงิน คนร้ายจึงจับตัวขึ้นรถ มัดด้วยเทปกาว และพยายามบังคับให้ติดต่อขอเงินจากครอบครัว ผู้เสียหาย จึงพยายามถ่วงเวลาอยู่ภายในรถจนกระทั่งมีผู้พบเห็น และเข้าช่วยเหลือไว้ได้อย่างปลอดภัย
เบื้องต้น ชุดสืบสวน สภ.หนองปรือ ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี รวบรวมพยานหลักฐาน พร้อมตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดในพื้นที่ และจะได้สอบปากคำผู้เสียหายรวมถึงพยานแวดล้อม เพิ่มเติมเพื่อเร่งติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้ได้โดยเร็ว