“ธนธัส ขุนนุช” ประกาศรีเทิร์นสนามแม่กลอง เบอร์ 6 เพื่อไทย ลั่นบทเรียนความพ่ายแพ้ทำแกร่งกว่าเดิม

สมุทรสงคราม - สนามเลือกตั้งแม่กลองคึก “ธนธัส ขุนนุช” เบอร์ 6 เพื่อไทย ประกาศคัมแบ็ก ชูบทเรียนความพ่ายแพ้ ปรับตัวรอบด้าน มั่นใจพร้อมเป็นทางเลือกใหม่
วันนี้( 12 ม.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศการเมืองสนามเลือกตั้งจังหวัดสมุทรสงครามเริ่มคึกคัก หลัง “นายธนธัส ขุนนุช” หรือที่ชาวแม่กลองรู้จักในชื่อ “รองเอส” อายุ 47 ปี ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสมุทรสงคราม เบอร์ 6 พรรคเพื่อไทย ประกาศกลับมาลงสนามเลือกตั้งอีกครั้ง พร้อมย้ำว่าบทเรียนจากความพ่ายแพ้ในอดีต คือแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้ตนพัฒนาตนเองในทุกมิติ ทั้งด้านประสบการณ์ วุฒิภาวะ และทัศนคติการทำงานทางการเมือง มั่นใจว่าการกลับมาครั้งนี้แตกต่างจากเดิมอย่างสิ้นเชิง และพร้อมเป็นทางเลือกใหม่ที่แข็งแกร่งให้กับประชาชน
นายธนธัส ขุนนุช อดีตรองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม และอดีตรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งเคยลงสมัคร ส.ส.สมุทรสงครามมาแล้ว 2 ครั้ง แต่ยังไม่ประสบความสำเร็จ เปิดเผยว่า บทเรียนสำคัญที่สุดจากการลงสมัครในอดีต คือการตระหนักถึง “ความพร้อมของตัวเอง” ที่ยังมีจุดอ่อนหลายด้าน ทั้งประสบการณ์ ความรอบคอบ และความประมาทในการทำงานพื้นที่
การตัดสินใจกลับมาครั้งนี้ จึงเกิดจากการทบทวนและพัฒนาตนเองอย่างจริงจัง ทั้งความรู้ ความสามารถ วุฒิภาวะ และแนวคิดการทำงานการเมืองอย่างเป็นระบบมากขึ้น ไม่ยึดติดกับความคิดว่าตนเอง “ดีพอแล้ว” พร้อมปรับปรุงแก้ไขในทุกจุดที่เคยเป็นข้อบกพร่อง โดยเชื่อว่าทั้งกระแสส่วนตัว กระแสพรรคเพื่อไทย และความพร้อมในทุกมิติ จะทำให้การลงสมัครครั้งนี้แตกต่างจากที่ผ่านมาอย่างชัดเจน
สำหรับจุดแข็งที่เชื่อว่าสามารถแข่งขันกับผู้สมัครรายอื่นได้ นายธนธัส ระบุว่า คือความมุ่งมั่น ความเสียสละ ความจริงใจ และการทำงานจิตอาสาที่ทำอย่างต่อเนื่อง ซึ่งไม่ใช่เพียงคำพูด แต่เป็นสิ่งที่ลงมือทำมาโดยตลอด จนมั่นใจว่าประชาชนชาวสมุทรสงครามจะเปิดใจให้คนรุ่นใหม่ที่มีประสบการณ์และผลงานจับต้องได้ เข้าไปทำงานรับใช้ประชาชน
นายธนธัส กล่าวเพิ่มเติมว่า แม้บทบาททางการเมืองในระดับท้องถิ่นและระดับชาติจะมีความแตกต่างกัน แต่หัวใจสำคัญคือ “ตัวตนของคนทำงาน” โดยยึดหลักทำงานด้วยจิตอาสา ทำมากกว่าพูด และให้ประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง แม้ในช่วงที่ไม่มีตำแหน่งทางการเมือง ก็ยังสามารถประสานงาน ช่วยเหลือผู้เดือดร้อน และแก้ไขปัญหาความไม่เป็นธรรมได้จริง
หากได้รับความไว้วางใจให้เป็น ส.ส. นายธนธัส ยืนยันว่าจะนำประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมาไปผลักดันเชิงนโยบาย เพื่อให้ประชาชนจังหวัดสมุทรสงครามได้รับประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมในระดับประเทศ
ส่วนกรณีที่ถูกมองว่าเป็น “ม้ามืด” ในสนามเลือกตั้ง นายธนธัส ระบุว่า เข้าใจถึงความลังเลของประชาชน แต่ขอให้มองคำว่า “ม้ามืด” เป็นโอกาสใหม่ของสมุทรสงคราม พร้อมย้ำว่าไม่ได้เข้ามาเพื่อเป็นตัวสอดแทรกทางการเมือง แต่เข้ามาอาสาทำงานด้วยความตั้งใจจริง ขอให้ประชาชนตัดสินจากตัวตน แนวคิด และผลงานที่ผ่านมา มากกว่าคำจำกัดความที่ใครตั้งให้
“สมุทรสงครามสามารถก้าวไปได้ไกลกว่าที่เคยเป็น หากเราเปิดโอกาสให้คนที่พร้อมทุ่มเทอย่างเต็มร้อยได้เข้าไปทำงานรับใช้ประชาชน” นายธนธัส กล่าว