ข้าวโพดคั่วโบราณ “ป้าต้อย” หอมหวานมันเค็ม สูตรเตาถ่าน ขายยาวกว่า 20 ปี ถุงละ 10 บาท

อ่างทอง – ของกินพื้นถิ่นที่ยังคงความอร่อยแบบไทย ๆ ต้องยกให้ “ข้าวโพดคั่วโบราณ ป้าต้อย” ป๊อปคอร์นเตาถ่านสูตรดั้งเดิม หวาน หอม มันเค็ม คลุกน้ำตาลมะพร้าวเคี่ยวกะทิ ที่ขายมายาวนานกว่า 20 ปี และยังคงได้รับความนิยมจากลูกค้าทุกวัย
วันนี้( 11 ม.ค.) ผู้สื่อข่าวพาไปชิมข้าวโพดคั่วโบราณ ป้าต้อย ที่วางขายเป็นประจำทุกเช้า ณ ตลาดสดเทศบาล 1 (ตลาดพระ) ตำบลตลาดหลวง อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง โดยเปิดขายตั้งแต่เวลา 04.00–11.00 น. ในราคาถุงละ 10 บาท หรือ 11 ถุง 100 บาท
ป้ารี บุหงา อายุ 53 ปี ลูกสาวป้าต้อย เล่าว่า ข้าวโพดคั่วโบราณสูตรนี้เป็นสูตรของแม่ ซึ่งขายมานานกว่า 20 ปี ก่อนจะถ่ายทอดมาสู่รุ่นลูก โดยตนเองและสามีรับช่วงดูแลต่อ ยังคงยึดวิธีการคั่วแบบดั้งเดิม ใช้เตาถ่านควบคุมไฟให้ร้อนพอดี เพื่อให้ข้าวโพดแตกเม็ดสวยงาม และเพิ่มความหอมจากควันไม้ที่ซึมเข้าไปในเนื้อข้าวโพด
หลังคั่วเสร็จจะนำข้าวโพดไปใส่ตะแกรงไม้ไผ่ ร่อนแยกเม็ดที่ไม่แตกออก จากนั้นนำเม็ดที่สวยงามไปคลุกกับน้ำราดสูตรเด็ดของทางร้าน แล้วนำขึ้นคลุกบนเตาถ่านอีกครั้งก่อนบรรจุถุงขาย
สูตรเด็ดของความอร่อยอยู่ที่น้ำราดข้าวโพดคั่ว ซึ่งใช้น้ำตาลมะพร้าวหอมหวาน เคี่ยวผสมกับหัวกะทิ เกลือ และนมข้น ให้รสชาติหวานมันเค็ม กลมกล่อมอย่างลงตัว ให้ความรู้สึกย้อนวันวานเหมือนข้าวโพดคั่วเตาถ่านในงานวัดสมัยก่อน
สำหรับใครที่ได้ลองลิ้มชิมรส ข้าวโพดคั่วโบราณ ป้าต้อย มักจะหยิบกินเพลินจนหมดถุงแบบไม่รู้ตัว โดยร้านเปิดขายทุกวันตั้งแต่เวลา 04.00–11.00 น. ที่ตลาดสดเทศบาล 1 จังหวัดอ่างทอง สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 084-252-0872 (ป้ารี)