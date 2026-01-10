ร.29 กองพลทหารราบที่ 9 คืนความสุขชายแดนไทย–กัมพูชา มอบผ้าห่มกันหนาว–ของขวัญวันเด็ก ช่วยชุมชนอรัญประเทศ

กาญจนบุรี - ผู้บังคับการ ร.29 นำกำลังพลลงพื้นที่อำเภออรัญประเทศ จ.สระแก้ว มอบผ้าห่มกันหนาว พระสงฆ์ ผู้พิการ และประชาชนผู้ยากไร้ พร้อมส่งต่อรอยยิ้มให้น้อง ๆ นักเรียน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2569 ตอกย้ำบทบาท “ทหารของประชาชน”
วันนี้( 10 ม.ค.) พันเอก พรรณศักย์ เพรียวพานิช ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 29 ในฐานะผู้บังคับการกรมทหารราบเฉพาะกิจที่ 29 นำกำลังพลลงพื้นที่อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว จัดกิจกรรมคืนความสุขให้กับประชาชนในพื้นที่ชายแดนไทย–กัมพูชา ด้วยการมอบผ้าห่มกันหนาวแก่พระสงฆ์ ผู้พิการ และประชาชนผู้ยากไร้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยหนาวที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา
พร้อมกันนี้ ได้จัดชุดทหารเสนารักษ์ของหน่วยดำเนินการตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กับพระสงฆ์ที่อาพาธ เพื่อบรรเทาอาการเจ็บป่วยขั้นต้น ก่อนเข้ารับการรักษาจากแพทย์อย่างเหมาะสม
จากนั้น คณะได้เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านตุ่น อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เพื่อมอบของขวัญให้กับน้อง ๆ นักเรียน เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2569 โดยมีการมอบของเล่นเสริมพัฒนาการ อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา ผ้าห่มกันหนาว รวมถึงไอศกรีม สร้างรอยยิ้มและความสุขให้กับเด็ก ๆ ในพื้นที่อย่างอบอุ่น
พันเอก พรรณศักย์ เพรียวพานิช เปิดเผยว่า กองทัพบก โดยผู้บัญชาการทหารบก แม่ทัพภาคที่ 1 และผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต ควบคู่กับการดูแลช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้ ผู้พิการ และพระสงฆ์ในพื้นที่ห่างไกล
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการน้อมนำแนวคิดตามหลักโครงการ “บวร” (บ้าน–วัด–โรงเรียน) ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาชุมชนตามแนวพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ตลอดจนเป็นการฟื้นฟูสภาพจิตใจของประชาชนในพื้นที่ ภายหลังจากสถานการณ์ความไม่สงบตามแนวชายแดนไทย–กัมพูชา
ทั้งนี้ กรมทหารราบที่ 29 กองพลทหารราบที่ 9 ยังคงเดินหน้าจัดกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพบกกับประชาชน และตอกย้ำบทบาทของ “ทหารของประชาชน” ที่พร้อมยืนเคียงข้างและสนับสนุนการพัฒนาสังคมในทุกมิติ