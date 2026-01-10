ปค.บางละมุง ร่วมเมืองพัทยา ลุยจัดระเบียบคนเร่ร่อน-คนไร้บ้านในพื้นที่

ศูนย์ข่าวศรีราชา- ปกครองบางละมุง ผนึกกำลังร่วมเจ้าหน้าที่เมืองพัทยา ลุยจัดระเบียบคนไร้บ้าน-คนเร่ร่อนในพื้นที่ป้องกันอาชญากรรม ยกระดับภาพลักษณ์เมืองท่องเที่ยวระดับโลก
วันนี้ ( 10 ม.ค.) นายณฐาภพยม จินดา ปลัดอำเภอบางละมุง พร้อมด้วย นายดำรงค์เกียรติ พินิจการ รองนายกเมืองพัทยา ,นายธนวัฒน์ ตาลทอง รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนสังคมสงเคราะห์ สำนักสวัสดิการสังคม เมืองพัทยา และนายกรณ์ พัฒนสิน ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา ได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บางละมุง เจ้าหน้าที่อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และเจ้าหน้าที่เทศกิจเมืองพัทยา ลงพื้นที่บริเวณถนนเลียบทางรถไฟ แยกหนองกระบอก เพื่อจัดระเบียบคนเร่ร่อนและคนไร้บ้าน ป้องกันปัญหาอาชญากรรมและรักษาภาพลักษณ์เมืองท่องเที่ยวระดับโลก
พบกลุ่มคนเร่ร่อนและคนไร้บ้านจำนวน 6 คน เป็นหญิง 2 คน ชาย 4 คน เข้าจับจองพื้นที่อาศัยอยู่บริเวณข้างอาคารพาณิชย์ของเอกชน และมีการนำสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวมาวางกองไว้จนสร้าง ความสกปรกและความเดือดร้อนรำคาญให้แก่ประชาชนในพื้นที่
นอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ยังพบอุปกรณ์การเสพกัญชาในบริเวณดังกล่าวอีกด้วย จึงเชิญตัวทั้งหมดขึ้นรถไปทำการตรวจสอบประวัติและตรวจหาสารเสพติดที่ สภ.บางละมุง และหากผู้ใดสมัครใจเข้าสู่กระบวนการช่วยเหลือตามขั้นตอนก็จะนำตัวส่งต่อไปยังสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี เพื่อรับการดูแลต่อไป
นายดำรงค์เกียรติ พินิจการ รองนายกเมืองพัทยา เผยว่าหลังจากนี้เมืองพัทยา จะประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนจัดระเบียบพื้นที่อย่างเป็นระบบ และจะจัดกำลังเจ้าหน้าที่ออกตรวจเป็นรอบและเป็นกะ หากพบว่ามีการกลับเข้ามาจับจองพื้นที่อีกก็จะดำเนินการตามกฏหมายทันที
ทั้งนี้ เมืองพัทยาได้ดำเนินการกวาดล้างและจัดระเบียบคนเร่ร่อนอย่างต่อเนื่อง และได้มีการบันทึกข้อมูลและจัดทำประวัติไว้ เพื่อใช้ในการติดตามกรณีหวนกลับมาก่อปัญหาอีกครั้ง โดยมีเป้าหมายยกระดับความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ลดความเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม เช่น ลักทรัพย์ ทำร้ายร่างกาย หรือการก่อเหตุในลักษณะมิจฉาชีพ และสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวต่อไป