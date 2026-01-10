เป็นปลื้มเด็กเมืองแปดริ้วได้รับโล่รางวัล“วัฒนธรรมวินิต”ประจำปี 2569 ยันจะสืบทอดการบรรเลงดนตรีไทย

ฉะเชิงเทรา -เป็นปลื้ม นักเรียนชั้น ม.5 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จ.ฉะเชิงเทรา ได้รับโล่รางวัล "วัฒนธรรมวินิต"ประจำปี 2569 จาก รมว.วัฒนธรรม ยันขอทำหน้าที่สืบทอดดนตรีไทยจากบรรพชน ขอบคุณพี่ๆทหารช่วยปกป้องประเทศชาติจนทำให้ได้อยู่ปลอดภัย จนมีเวลาฝึกซ้อมได้ทุกวันโดยไม่ต้องกังวลใจ
วันนี้ ( 10 ม.ค.) นายธนพนธ์ วนิชย์ถนอม อายุ 17 ปี นักเรียนชั้น ม.5 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ อ.เมืองฉะเชิงเทรา ได้เข้ารับมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ “วัฒนธรรมวินิต” ประจำปี 2569 จาก น.ส.ชาบิดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ที่ตึกสันติไมตรี ท่ามกลางความปลื้มปิติของบรรดาญาติพี่น้องที่ได้ทราบข่าว
ทั้งนี้ นายธนพนธ์ มีความสามารถด้านการแสดงดนตรีไทย และเล่นเครื่องดนตรีไทยได้หลากหลายชนิด เช่น ระนาดทุ้ม ปี่ ขลุ่ย ฆ้องไทย ฆ้องมอญ จนสามารถหารายได้ช่วยครอบครัวจากการร่วมงานแสดงดนตรีในโอกาสต่างๆ
นายธนพนธ์ บอกว่าการที่ตนเองได้รับมอบโล่เชิดชูเกียรติ “วัฒนธรรมวินิต” ในวันนี้ ก็เพราะมีเวลาฝึกซ้อมอย่างเต็มที่ และการที่ดนตรีไทยอยู่มาได้จนถึงทุกวันนี้ก็เพราะมีการสืบทอดต่อจากบรรพชน ซึ่งตนเองจะขอทำหน้าที่สืบทอดการบรรเลงดนตรีไทยจไปจนถึงคนในรุ่นหลัง
และยังได้กล่าวขอบคุณบรรดาทหารหาญซึ่งเป็นรั้วของชาติ ที่ช่วยปกป้องรักษาและดูแลประเทศไทยให้มีความปลอดภัย จนทำให้ตนเองกินอิ่มนอนหลับ และสามารถฝึกซ้อมดนตรีไทยได้โดยไม่ต้องคอยหวาดระแวง พร้อมขออวยพรให้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี มีสุขภาพที่แข็งแรงเพื่อที่จะได้มีกำลังในการบริหารประเทศชาติบ้านเมืองให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองต่อไปด้วย