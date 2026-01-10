หวิดสลดรับวันเด็ก!รถตู้ นทท.ต่างชาติพุ่งชนต้นไม้ถนนเชียงใหม่-พร้าว เจ็บรวม7ราย ต้องใช้เครื่องตัดถ่างช่วยนำส่ง รพ.

เชียงใหม่-รถตู้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประสบอุบัติเหตุรับวันเด็ก พุ่งชนต้นไม้ข้างทางบนถนนเชียงใหม่-พร้าว บาดเจ็บรวม 7 ราย ติดอยู่ในตัวรถ 5 ราย จนท.กู้ภัย ต้องใช้อุปกรณ์ตัดถ่างช่วยนำตัวออกมาเร่งส่ง รพ.
รายงานข่าวแจ้งว่าเมื่อเวลาประมาณ 15.00น.วันนี้(10ม.ค.69) สมาคมกู้ภัยแม่โจ้ นำกำลังพร้อมอุปกรณ์ตัดถ่าง เข้าให้การช่วยเหลือที่จุดเกิดเหตุ หลังจากได้รับแจ้งว่าเกิดอุบัติเหตุรถยนต์ตู้บรรทุกผู้โดยสารพุ่งชนต้นไม้ข้างทางบนถนนเชียงใหม่-พร้าว ก่อนถึงน้ำตกวังบัวตอง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งในที่เกิดเหตุพบรถยนต์ตู้สภาพเสียหายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บรวมทั้งหมด 7 ราย และติดอยู่ภายในรถ 5 ราย เป็นชาวต่างชาติทั้งหมด จึงให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนในการนำตัวออกมา
เบื้องต้นพบว่าในจำนวน 7 ราย มีอยู่ 1 ราย เป็นชายที่หมดสติ ปลุกไม่ตื่น ไม่มีชีพจร จึงทำการ CPR ให้การช่วยเหลือและเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลแม่แตง ส่วนอีก 6 ราย ได้รับบาดเจ็บตามร่างกายและยังรู้สึกตัวดี ซึ่งหลังนำตัวออกมาจากตัวรถแล้วได้ทำการส่งต่อให้รถกู้ชีพและรถพยาบาลส่งตัวเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแม่แตง,โรงพยาบาลสันทราย และโรงพยาบาลนครพิงค์ ขณะที่สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุนั้น อยู่ระหว่างการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่