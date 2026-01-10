เด็กนับพันแห่ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2569 ที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

ศูนย์ข่าวศรีราชา-เด็กนับพันแห่ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2569 ที่ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ตื่นตาอาวุธสงคราม บ่อเต่าทะเล และกิจกรรมต่างๆมากมาย
วันนี้ (10 ม.ค.) พล.ร.ต. เอตม์ ยุวนางกูร ผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (ผบ.สอ.รฝ) เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 2569 สร้างความสุขให้กับเด็ก ๆ ภายใต้คำขวัญวันเด็ก “ รักชาติไทย ใส่ใจโลก ” ที่บริเวณศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมีผู้ปกครองแห่พาบุตรหลานนับพันคนเดินทางเข้าร่วมงาน
โดยมีกิจกรรมมากมาย อาทิ จัดแสดงโชว์อาวุธปืนต่อสู้อากาศยาน ปืนใหญ่รักษาฝั่ง และปืนยาว นิทรรศการให้ความรู้ทหารเรือ การแสดงโชว์เต้นทางทหาร แจกของขวัญ การละเล่นบนเวที ปล่อยเต่าทะเล แจกขนมและอาหาร การแข่งขันกีฬาชิงรางวัล และกิจกรรมมอบรางวัลอีกมากมาย
พล.ร.ต. เอตม์ ยุวนางกูร ผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการต่อสู้