มอ‘ไซค์คันเดียวขนมากว่าครึ่งล้าน!! พบบึ่งลงดอยแม่ฟ้าหลวง-แม่จัน เจอทหารดักสกัด ทิ้งรถเผ่นเลย

เชียงราย-ทหาร นบ.ยส.35 ร่วมกองกำลังผาเมือง คุมเข้มชายแดนไทย-เมียนมา พบ จยย.ซิ่งลงดอยมาพร้อมกระสอบฟางพะรุงพะรัง เจอจุดตรวจหักเลี้ยวหลบหนี เมื่อตามไปดูพบทิ้งรถพร้อมกระสอบฟาง 3 ใบ บรรจุยาบ้า 600,000 เม็ด ก่อนหลบหนีเข้าป่า
เช้าวันนี้ (10 ม.ค.) เจ้าหน้าทหาร บก.พื้นที่พิเศษ นบ.ยส.35 ร่วมกับ บก.สกัดกั้นที่ 1 นบ.ยส.35,บก.ผาแด่น ฉก.ทัพเจ้าตาก กองกำลังผาเมือง,ร้อย ม.1 ฉก.ทัพเจ้าตาก กองกำลังผาเมือง,ร้อย ทพ.3106 ฉก.ทพ.31 กองกำลังผาเมือง สืบทราบว่าขบวนการค้ายาเสพติดจะขนของกลางยาบ้าจากแนวชายแดนไทย-เมียนมา ด้าน อ.แม่ฟ้าหลวง และ อ.แม่จัน จ.เชียงราย เพื่อนำลงไปสู่พื้นราบถนนพหลโยธินเขต อ.แม่จัน จึงได้ตั้งจุดตรวจจุดสกัดบนถนนพื้นที่หมู่บ้านป่าเมี่ยง หมู่ 9 ต.ป่าตึง อ.แม่จัน เพื่อป้องกันและสกัดกั้นการลักลอบดังกล่าว
ต่อมาเจ้าหน้าที่ตรวจพบรถจักรยานยนต์จำนวน 1 คัน เป็นยี่ห้อฮอนด้า รุ่นเวฟ ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน ขับลงมาจากภูเขา โดยที่ด้านหน้าและหลังคนขับบรรทุกกระสอบฟางมาด้วยหลายใบ แต่เมื่อขับมาใกล้จะถึงจุดตรวจจุดสกัดของเจ้าหน้าที่คนขับกลับตื่นตกใจและเลี้ยวรถหลบหนีกลับไปทางเดิม เจ้าหน้าที่จึงได้ติดตามไปจนพบว่าคนขับขี่ได้ทิ้งรถและสัมภาระที่ขนมาด้วยเอาไว้ข้างทางก่อนใช้ความชำนาญวิ่งหลบหนีเข้าป่าไปได้ เมื่อตรวจสอบกระสอบฟางพบว่ามีจำนวน 3 ใบ แต่ละใบบรรจุยาบ้าใบละประมาณ 200,000 เม็ด รวมของกลางยาบ้าทั้งหมดจำนวน 600,000 เม็ด เจ้าหน้าที่จึงได้ตรวจยึดไว้เป็นของกลางและทำการขยายผลไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป.