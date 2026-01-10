งานวันเด็กที่ค่ายทหารอุบลฯ ไม่จัดโชว์อาวุธเหมือนทุกปี เน้นให้ลูกทหารได้สนุกสนาน

อุบลราชธานี-งานวันเด็กที่ค่ายทหารที่เมืองอุบลฯปีนี้ ไม่มีการโชว์อาวุธยุทโธปกรณ์ เพราะถูกนำไปประจำการอยู่ตามแนวรบชายแดนเขมร แต่ได้เน้นจัดให้ลูกหลานทหารเล่นกิจกรรมสนุนสนานพอได้คลายความคิดถึงพ่อที่ไปประจำการอยู่ตามแนวหน้า
สำหรับบรรยากาศงานวันเด็กที่มณฑลทหารบกที่ 22 จ.อุบลราชธานี พลตรีธนกฤต พันธุ์รอด ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22 ได้จัดงานไม่เหมือนปีปกติ เพราะไม่มีการนำอาวุธยุทโธปกรณ์ของกำลังรบ อาทิ รถหุ้มเกราะ ปืนใหญ่ ปืนต่อสู้อากาศยาน ปืนกลเล็ก เพราะส่วนใหญ่นำไปประจำการอยู่ตามแนวรบชายแดนในจุดต่างๆ
แต่จัดเป็นซุ่มการละเล่นเด็กเล่นโยนฟุตบอล ปาเป้า และจับสลากชิงรางวัลรถจักรยานสองล้อ และเด็กที่มาเที่ยวงานส่วนใหญ่ก็เป็นลูกหลานของทหารที่เป็นกำลังพลประจำค่าย
ซึ่งสร้างความสนุกสนานและดีใจแก่เด็กที่พ่อไปประจำการอยู่ตามแนวรบ เพื่อให้พ่อที่อยู่แนวหน้าสบายใจที่ลูกได้เล่นในงานวันเด็กเหมือนทุกปี และเด็กที่มาเที่ยวงานส่วนใหญ่บอกว่า ถ้าโตขึ้นอยากเป็นทหาร เพื่อรับใช้ชาติ