งามไส้! ดราม่าไข่เจียว 400 ตลาดน้ำดำเนินสะดวก พาณิชย์–ตำรวจบุกตรวจ สั่งปรับราคาเข้ม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



ราชบุรี – โซเชียลเดือด หลังนักท่องเที่ยวร้องเจอราคาอาหารสุดช็อก ไข่เจียวธรรมดาจานละ 400 บาท ข้าวผัดไข่พุ่ง 1,400 บาท พาณิชย์จังหวัดราชบุรีผนึกกำลังตำรวจลงพื้นที่ตรวจสอบ พบราคาสูงเกินสมควร เตรียมสอบเข้าข่ายขายแพงเกินจริง พร้อมย้ำเข้มดูแลภาพลักษณ์ตลาดน้ำชื่อดัง

กลายเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์ หลังเพจชื่อดัง “อีซ้อขยี้ข่าว : อีซ้อ” เผยประสบการณ์นักท่องเที่ยวที่เข้าใช้บริการร้านอาหารแห่งหนึ่งในตลาดน้ำดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี และต้องเผชิญกับราคาอาหารที่ถูกตั้งคำถามถึงความเหมาะสม โดยเฉพาะเมนูไข่เจียวธรรมดาราคาจานละ 400 บาท และข้าวผัดไข่จานใหญ่ราคาสูงถึง 1,400 บาท ทั้งที่ไม่มีเนื้อสัตว์ ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง

ล่าสุด เมื่อวันที่ 9 ม.ค.ที่ผ่านมา นายธรณินทร์ บรรยงวรพินิจ พาณิชย์จังหวัดราชบุรี นำกำลังร่วมกับ พ.ต.อ.ภูภณ ทัพเจริญ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรดำเนินสะดวก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง กอ.รมน. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบร้านอาหารต้นเรื่อง ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองดำเนินสะดวก พบเป็นร้านอาหารทั่วไป นักท่องเที่ยวต้องนั่งเรือเข้าไปใช้บริการ และมีการติดป้ายแสดงราคาเมนูครบถ้วน

น.ส.แจง (นามสมมุติ) เจ้าของร้าน ชี้แจงว่า ราคาที่ตั้งไว้ค่อนข้างสูง เนื่องจากมีต้นทุนหลายด้าน ทั้งค่าเช่าพื้นที่ ค่าจ้างพนักงาน วัตถุดิบ และค่าหัวเรือที่ต้องจ่ายให้ผู้ขับเรือนำลูกค้ามาส่งร้าน ลำละประมาณ 900 บาท พร้อมยืนยันว่าในวันเกิดเหตุ ลูกค้าชำระเงินตามราคาที่แจ้งไว้ และไม่มีการโต้แย้งในขณะนั้น อย่างไรก็ตาม เมื่อเกิดกระแสในสังคม ร้านยินดีปรับลดราคาอาหารลงตามคำแนะนำของพาณิชย์จังหวัด และจะทบทวนโครงสร้างต้นทุนใหม่ทั้งหมด

ด้านนายธรณินทร์ ระบุว่า จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า ราคาอาหารอยู่ในระดับสูงเกินสมควร ผู้ประกอบการยอมรับว่าจำหน่ายในราคาที่ไม่เหมาะสม โดยหลังจากนี้จะเชิญเจ้าของร้านมาให้ข้อมูลเพิ่มเติม ตรวจสอบต้นทุนอย่างละเอียด และรวบรวมพยานหลักฐาน หากพบว่ามีการเข้าข่ายขายสินค้าแพงเกินจริง อาจมีความผิดตามกฎหมาย มีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ขณะเดียวกัน พาณิชย์จังหวัดราชบุรีได้เน้นย้ำการกำกับดูแลการปิดป้ายแสดงราคาในพื้นที่ตลาดน้ำดำเนินสะดวกอย่างเข้มงวด โดยในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา ได้ดำเนินคดีกับร้านค้าที่ไม่ติดป้ายราคาแล้วกว่า 14 ร้าน และร้านที่กระทำผิดซ้ำจะถูกปรับเพิ่มเป็นสองเท่า เพื่อป้องกันการเอาเปรียบนักท่องเที่ยวและรักษาภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัด

รายงานข่าวระบุด้วยว่า ร้านอาหารดังกล่าวเคยถูกร้องเรียนมาแล้วก่อนหน้านี้ กรณีตั้งราคาผัดไทยสูงถึงจานละ 900 บาท ก่อนมีการต่อรองลดราคา และได้รับการตักเตือนจากเจ้าหน้าที่ แต่ยังกลับมาเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ซ้ำอีกครั้ง สะท้อนปัญหาการตั้งราคาอาหารในแหล่งท่องเที่ยวที่สังคมให้ความสนใจอย่างต่อเนื่อง










