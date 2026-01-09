ระทึก!ไฟไหม้รถไถลากพ่วงขนฟางข้าวไฟลุกโชนกลางถนนพะเยา รถติดยาวกว่า 1 กม.

พะเยา – ทีมกู้ภัย-ดับเพลิง ต้องระดมกันฉีดน้ำกันโกลาหล..เกิดไฟไหม้รถไถลากพ่วงขนฝางข้าวมาเต็มลำ เปลวเพลิงลุกโชน-ควันดำพวยพุ่งคลุ้งเต็มถนนพะเยา ต้องปิดการจราจรจนรถติดยาวเป็นกิโลฯ โชคดีเอาอยู่-ไร้คนได้รับอันตราย
เมื่อเวลาประมาณ 18.00 น.เศษวันนี้(9 ม.ค.69) เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่กา จ.พะเยา ได้รับแจ้งเหตุ ไฟไหม้รถไถลากพ่วงบรรทุกฟางข้าว บริเวณถนนอุบาลี เส้นทาง แม่กา – จำป่าหวาย จึงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบและควบคุมสถานการณ์อย่างเร่งด่วน
ที่เกิดเหตุพบรถไถการเกษตรลากพ่วงบรรทุกฟางข้าวจำนวนมาก ถูกเพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรง โดยเปลวไฟโหมกระหน่ำ ประกายไฟและเถ้าฟางปลิวกระจายฟุ้งขึ้นเต็มท้องฟ้า สร้างความแตกตื่นให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนเป็นอย่างมาก เจ้าหน้าที่ต้องเร่ง ปิดการจราจรชั่วคราว เพื่อป้องกันอันตราย ส่งผลให้มีรถสะสมติดยาวกว่า 1 กิโลเมตร
ขณะที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงจาก เทศบาลตำบลแม่กา, องค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย รวมถึงหน่วยกู้ภัยและรถดับเพลิงใกล้เคียง ระดมกำลังฉีดน้ำสกัดเพลิง ใช้เวลากว่า 30 นาที จึงสามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ ก่อนจะทำการฉีดน้ำหล่อเลี้ยงเพื่อป้องกันการปะทุซ้ำ
จากการตรวจสอบเบื้องต้น ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ส่วนสาเหตุคาดว่าอาจเกิดจาก ความร้อนสะสมหรือมีประกายไฟกระเด็นไปถูกฟางข้าว ทำให้ไฟลุกลามอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่จะเข้าตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงอย่างละเอียดอีกครั้ง